借$30萬助女同學買樓　攬腰睇樓仲索鎖匙　人妻狠批丈夫雙面人

沒有發生肉體關係，都可以精神出軌！有人妻在網上大呻，去年獲悉丈夫大約2020年向已婚女同學借出30萬元，而且向銀行借貸，目的協助對方置業，甚至以訛稱加班，其實就是一起睇樓，其間親密攬腰，丈夫更向她噓寒問暖，大讚「（腰部）好好攬」，並想索取對方單位的鎖匙，但堅稱沒有和對方發生關係，人妻形容即是精神出軌，批評丈夫是雙面人，「一方面對我好好，一方面對其他人口甜舌滑」。網民留言指「揾律師搞離婚啦，分到佢啲乜就分，唔使再同佢顧情面」、「唔走會遲早精神上玩死自己」、「離婚啦！佢根本無放你在心裏面」。



睇樓期間，丈夫攬住女同學的腰部，大讚「好好攬」，甚至提及將來計劃。（示意圖/Getty Images）

樓主在香港討論區表示，和丈夫結婚，育有小朋友，丈夫是家中的經濟支柱，自己全力照顧小朋友，一直以為自已家庭生活幸福美滿。

但原來一切都是假象，樓主去年意外揭發丈夫精神出軌一事，對方2020年左右向1名女同學借出30萬元，由於不夠錢，所以向銀行借錢，以協助女同學買樓，甚至聲稱要加班，其實和女同學睇樓，其間丈夫攬住女同學的腰部，大讚「好好攬」、「又叫人畀一條鎖匙佢得閒上嚟」。

更過分的是2人之間的對話，他們討論在何處置業，甚至提及將來計劃，每當女同學和大她20歲的丈夫有衝突而不開心時，丈夫「幾夜都陪佢WhatsApp，成日講去陪佢」，但對方表明無需其陪伴，擺明拒絕丈夫「好意」。

樓主看到兩人之間對話紀錄，大感崩潰。（示意圖/Getty Images）

另外，樓主亦發現丈夫一直和前度女友保持聯絡，對方同樣都是同學，丈夫向前度女友表示，「佢哋係家人、親人，會照顧佢」。

樓主最終忍不住向丈夫攤牌，丈夫聲稱其協助置業的女同學「原生家庭好慘，我（樓主）呢啲咁幸福（嘅）人唔明白」，同時叫樓主切勿胡思亂想。

樓主慨嘆一直以為自己很幸福，此時才知道丈夫是「雙面人，一方面對我好好，一方面對其他人口甜舌滑」，亦指「有小朋友，唔係講離就離到，講就兇狠，做決定好難」。

多名網民留言指「揾律師搞離婚啦，分到佢啲乜就分，唔使再同佢顧情面」、「唔走會遲早精神上玩死自己」、「離婚啦！佢根本無放你在心裡面」、「有個咁衰嘅另一半，人都癲！」、「水魚」，亦有人認為丈夫已經和女同學發生過關係，只不過仍然欺騙樓主。

（香港討論區）