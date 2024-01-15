單人輪候公屋9年首派自然身故單位　網民讚這屋邨勁正　關注呢點…

公屋難求，1人輪候不知等到何年何月！有港男日前在公屋討論區發文，他2015年開始單人輪候公屋，等候9年日前接獲首派將軍澳怡明邨單位，但信上列明曾有人自然身故。網民認為自然身故並非凶宅，故不必擔心，而且怡明邨屬海景公屋，近地鐵、樓齡低、附近有大型超市，大呼「睇住佢起好羨慕」。不過，帖文釣出一些單身輪候公屋人士，好奇為何樓主如此快收到首派，「單人通常會等十幾年」。



港男單人輪候公屋9年，近日終於收到首派。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook群組「香港公營房屋討論區（FB版） 公屋 居屋 綠置居 租置 房協 裝修 傢俬 平面圖 富蝶邨 長青邨 業旺邨」發帖，他2015年起單人申請公屋，見主任後日前收到配房信「等咗9年單人終於首派」。信件所見，他獲派將軍澳怡明邨怡悦樓，但單位去年曾有人自然身故。

網民認為自然身故並非凶宅，獲派也不必心慌，「自然身故要得過呀」、「講真，自然身故真的要的過！冇怨氣」，最重要是不要疑神疑鬼，別經常「一個人屈喺間屋」，「 1人公屋，正常起碼都55歲（自然身故前住戶），樓下旺唔旺有幾重要？求自己行入去，感覺良好！」。

港男上傳首派信件，列明單位內有人自然身故，但網民認為問題不大。（fb群組「香港公營房屋討論區（FB版）」圖片 ）

許多人大讚怡明邨是上選，「一人單位好大，又四正正正方方，我姑姐又係派咗嗰度」、「怡明勁正喎，上去睇去先啦」，其周邊配套一流「正啦，呢度好方便又多大型商場又近地鐵」、「發達囉海景公屋，近地鐵樓齡低，附近有Aeon、一田。一落樓就係單車徑，睇住佢起好羨慕」，建議樓主接受。

有部份留言好奇，以1人輪候來說樓主算派得快，「單人通常會等十幾年，你算快啦」、「等9年咁快就有，我10年仲有排等」、「我單人都等咗14年」。樓主回覆指，可能年齡有別影響派樓次序，「差唔多啦，9年到10年睇分數啫啱啱好今年夠晒」。見不少人大讚該邨，他表示「睇咗環境先啦師兄」。

（facebbok群組「香港公營房屋討論區）