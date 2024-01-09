公屋門外棄洗衣機？遭網上公審無公德心　女住戶留字開名反擊獲撐

公屋門外放置大型雜物不但防礙走火通道，更隨時被「扣分」！沙田瀝源邨有住戶在單位外放了1部洗衣機，疑遭其他居民拍照放上網公審，指該住戶極無公德心。雖然樓主其後補充指可能是等候回收，但仍稱放洗衣機放在門外「路宿」也有點過份。涉事女住戶其後在洗衣機上貼上字條回應，指名道姓稱「多謝」該名姓姜男子提醒，解釋洗衣機正等待工人上門回收，可是星期六日無人工作，而家中只有2個女人，唯有搬出門口等候，又該謝對方「關心」，更提醒他不要當洗衣機是垃圾桶，將垃圾丟進機內。



女住戶的霸氣反擊獲網民力撐，認為按現時的洗衣機回收機制，如果只是短暫擺放棄置的洗衣機是無可厚非，又指鄰舍間如有疑問，可以多作溝通，毋須公審。「拍門X嘛，上網取暖做乜」，更有人笑言「睇錯咗姜濤」。



沙田瀝源邨有住戶在單位外放了1部洗衣機，結果遭人拍照放上網公審。（網上圖片）

有網民早前在網上群組「公屋討論區」發文及相片公審沙田瀝源邨某單位住戶，樓主指該住戶「極無公德心，想掉洗衣機都咁樣放，唔識自己攞去垃圾站」，接着又「戴頭盔」指「雖然唔排除等回收嘅可能」，但又斥對方「不過咁早夜晚掉出嚟，人哋聽朝先開工」，還詢問其他網民意見。

住戶在洗衣機外貼上字條，更開名道姓回應，「多謝提醒呀姜XX，其實星期六日，無人開工收嘢㗎，屋企2個女人仔搬唔到亦唔知搬去邊，星期一有人收啦」。（網上圖片）

及後涉事住戶在洗衣機外貼上字條，更開名指名道姓回應，「多謝提醒呀姜XX，其實星期六日，無人開工收嘢㗎，屋企2個女人仔搬唔到亦唔知搬去邊，星期一有人收啦」，戶主又提醒對方不要再丟垃圾入該部洗衣機內，同時多謝對方的關心。

帖文在網上瘋傳，引來不少網民熱議，有人不滿樓主在網上公審別人，而不作出實際行動，「咁不滿拍佢門X佢呀嘛！影相嚟圍爐做乜？」、「分享咁嘅口吻？想X咪拍門X佢，放上嚟佢又睇唔到！」、「都係擺一晚啫，咁都要網上公審」。

有網民指諒解戶主的苦衷。（網上圖片）

有網民指諒解戶主的苦衷，「上次我屋企四電一腦收洗衣機都等咗4日，不過我就有泊埋牆同貼左張紙mark住」、「你買呢D四電一腦，送貨同回收唔會係同一日，所以一般都要放出去等回收。大佬，你估個個屋企十萬八千呎咩？屋企邊有位放多件大型電器？」。由於被點名男子姓姜，故亦有人笑言：「睇錯咗姜濤。」

公屋扣分制涵蓋28項不當行為，違規者會按行為類別被扣3、5、7或15分，而根據去年修訂的扣分制，亂拋垃圾、棄置雜物阻塞走廊或樓梯通道、攜帶的動物及禽畜隨處便溺及噪音滋擾等行為，會由現時扣5分增至7分。若公屋或中轉屋住戶在2年內累計被扣達16分，其租約會被終止，租戶在終止租約後5年內亦不得再申請公屋。