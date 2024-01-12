美國女犯發狂噬咬警車椅背　警方幽默回應　網民笑：拉咗大白鯊？

美國發生疑犯咬爛警車座位的離奇事件！美國北卡羅來納州1名32歲女疑犯早前在布恩鎮（Boone town）因涉嫌襲擊被捕，她被鎖上手扣後押上警車，因情緒失控在車上發狂亂咬後座座墊，結果咬出大洞露出夾棉。警方其後在社交平台發放相片，幽默回應「當你被捕時，你非常生氣，所以決定噬咬座椅...也許我們需要投資克維拉（Kevlar，製防彈背心的纖維，抗拉性極強，強度是同等質量鋼鐵的5倍，密度卻是約五分一）的座椅套」。事件在網上瘋傳，引來不少網民熱議，有人笑稱：「拘捕了大白鯊？」



警車後座的填充物被咬爛，損失約650美元（約5,000港元）。（ Facebook圖片）

綜合外媒報道，涉事的32歲女疑犯在本月２日因涉嫌襲擊被捕。她被警員鎖上手扣後被帶上警車，而在押送途中的2個小時內，女疑犯情緒失控發狂噬咬警車後座椅背。事後警方在社交平台發帖，刊出警車後座的照片，可見椅背上有1個大洞，連內裡的夾棉也露了出來。警方幽默地回應：「當你被捕時，你非常生氣，所以決定噬咬座椅，也許我們需要投資克維拉（Kevlar）的座椅套。」

警員奧尼爾（Dennis O’Neal）表示，警車後座的填充物被咬爛，損失約650美元（約5,000港元），他指女疑犯被送進監獄後，警方才發現警車被她咬毀，暫時未決定會否對她加控毀損警車罪名。

引來不少網民關注，有人笑言「拘捕了大白鯊？」。（網上圖片）

事件在網上瘋傳，引來不少網民關注，有人笑言「拘捕了大白鯊？」、「難道是狗嗎？」、「可能她餓了，下次要幫疑犯準備食物」，亦有人深表同情，「她經歷了甚麼，才會做出如此怪異的行為？」。