阿仔無敲門入房　意外直擊父母激戰　網民︰確定你爸媽感情還很好

即使房間的門沒有上鎖，但進去前要敲門是基本禮儀吧？台灣1名男子就因缺乏禮儀而「闖禍」，他有天讀書讀到疲累，於是想買飲品，經過父母房間時打算詢問對方是否要飲品，雖然房門關上，但沒有上鎖，男子沒有敲門就直入房間，卻意外直擊父母「愛愛」。未知是被兒子嚇到抑或太過激烈，母親叫得很大聲，兒子嚇到立即離開，但事後仍為父母買了飲品，讓他們補充失去的水份。網民紛紛指「敲門是基本禮儀」、「確定你爸媽感情還很好」。



樓主經過父母房間時，打算詢問對方是否需要飲品，因沒有敲門而直入房間，卻意外直擊父母正在愛愛。（示意圖/Getty Images）

樓主在「Dcard討論區」表示，自己房間位於3樓，父母房間則在2樓，事發時樓主「讀書讀累了，想要下去走走，順便喝個牛奶」，經過父母房間時突然孝心忽起，便想問母親是否都要飲品。沒料到開門之際，母親「剛好叫出來」，樓主見到父母正在激戰，「不知道是被我嚇到還是我爸太猛，反正就叫很大聲」，樓主形容自己都被嚇到，沒有馬上關門，「看着我媽躲到棉被裡，我爸遮着（下體）跑進廁所」。

樓主嚇到沒有馬上關門，「看着我媽躲到棉被裡，我爸遮着（下體）跑進廁所」。（示意圖/Getty Images）

事後他們感到非常尷尬，但樓主都有為他們買飲品，並在網上大呻「下次要鎖門啦」。但網民表示「敲門是基本禮儀」、「那你怎麼不學會敲門？」、「門關着先敲門不是理所當然的事嗎？」、「確定你爸媽感情還很好」。

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