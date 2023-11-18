超狂復仇！Webcam驚見「未婚妻激戰表哥」　綠帽男淡定1狠招絕殺

被伴侶劈腿的狀況時有所聞，不過會選擇開直播，讓眾人直擊火熱偷情現場的可就不多見了。



國外一名男網友就曾自揭傷疤，分享戴綠帽的感情經驗，前任的情郎甚至是她的親表哥。他本想給未婚妻交往3周年驚喜，卻意外透過筆電鏡頭發現她和表哥有染，甚至大膽在客廳沙發「瘋狂激戰」。

而原PO也不是平凡人，當下竟淡定地開啟視訊直播，將那兩人的出軌畫面公諸於世。

在家族群組直播二人「激戰」場面：「我電話係咁響」（點圖放大看原文全文及相關照片）：

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根據外媒「鏡報」報導，國外一名男網友為紀念和未婚妻交往3周年，便假裝外出躲在停車場，想趁對方出門工作時，再偷偷回家佈置，沒想到等著等著，卻等到了她表哥開著一輛紅色野馬停在自家門口，且久久沒有離開。

懷抱不安的心情，原PO遠端連線手提電腦並打開鏡頭，親眼目睹未婚妻解開表哥襯衫鈕扣，兩人接著在沙發上擁吻、纏綿。

不過，他並沒有氣急敗壞地破門捉姦，而是選擇開啟視訊直播，並轉傳連結到家族群組，讓所有親戚一起見證他們「愛的慾火」。

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原PO進一步解釋，女友和表哥其實也都在家族群組裡，但他們實在忙到絲毫沒有心思注意手機，而他則在短短幾分鐘內，就接到來自朋友和家人不間斷的電話。

不久後，女友終於接起表哥母親的來電，「她抓起沙發上的枕頭蓋住自己，表哥則腳步踉蹌，試圖穿上褲子和鞋子卻被絆倒，頭撞上我的咖啡桌」。

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原PO如今婚姻幸福，育有3個孩子，但他事後回想坦言，這種報復行為雖然非常痛快，但也很有爭議，「因為表哥是偷跑進我的租屋處，我才能免於部分法律糾紛」。

這起偷吃事件曝光後，不少人也認為他行事過於極端，因為各種謠言已經傳遍整個社區。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】