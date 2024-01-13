僅提醒「做嘢小心啲」　女同事忽爆喊　打工仔嘆：00後抗壓力低？

在職場上，資深員工一般都會指導新人。最近有打工仔則在討論區發文，慨嘆公司日前聘請了1名剛畢業的女同事，而他在指導對方日常工作時，曾語氣溫和地提醒說「做嘢小心啲」，未料女同事忽然哭了起來，一眾同事還以為他欺負新同事，讓他在帖文大呻「到底係而家啲00後抗壓能力低，定係單純佢自己太care人哋講嘢咋？」。



樓主稱公司日前新聘請1名剛畢業的「00後」女同事，而他在指導對方日常工作時，曾語氣溫和地提醒說「做嘢小心啲」，未料女同事忽然哭了起來。（《太陽的後裔》劇照）

樓主在香港討論區以「而家啲00後同事係咪都咁易喊…？」為題發文，表示公司最近請來1名剛畢業的「00後」女同事，他便負責指導以讓對方盡快「上手」，惟職場新鮮人總有出錯的時候，「簡單話佢兩句都正常啊，更何況我都唔係好惡嘅語氣同佢講」，不料女同事聽後卻哭了起來，其他同事不停望向兩人，還以為樓主欺負新同事。

樓主在文中不禁申冤說道「我係無辜㗎！」，並稱自己後來不停安慰女同事，又問對方為什麼哭，女同事回答「覺得自己好似廢好多嘢都做唔好」，認為自己能力不足才會哭，讓樓主頓時也感到不好意思，不知該如何回應。該次經歷讓樓主不禁思考，「到底係而家啲00後抗壓能力低，定係單純佢自己太care人哋講嘢咋？」。

其他同事不停望向兩人，還以為樓主欺負新同事，讓樓主感到非常無奈。（《大叔的愛》劇照）

帖文引來網民討論，有人表示應給予該名女同事多點時間適應，但也有人認為她個抗壓力太低，「咁小事都喊，第日咪有排佢喊」、「你應該同佢傾吓，佢仲啱唔啱做呢份工，可以叫佢諗吓」、「佢冇返過part time嗰啲嘅，咁都頂唔住，佢第時點算」；惟部份網民則認為是有意而為，想避免被責備才使出「眼淚攻勢」，笑言「戲劇界鉅子」、「女人最大武器」、「以退為進，你應該跟佢學嘢」。