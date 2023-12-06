新女同事身兼多職做到嘢　家人突離世需請喪假　經理竟想藉故炒人

近日有打工仔發帖表示，公司1名新入職女同事不但接受人事部壓價，更身兼數職，仍能維持不俗的工作表現，但卻不受人事部經理賞識。日前女同事家人突然離世，她急需請喪假，沒想到人事部經理竟想乘機將她解僱。樓主扼腕惋惜，想幫女同事講好說話，卻反被經理要脅「不如炒埋你」。樓主發帖向網民求救，然而網民卻一致建議樓主與女同事「早走早着」。



有打工仔發帖表示，公司1名新入職女同事因家人突然離世，急需請喪假，沒想到人事部經理竟想乘機將她解僱。（《花椒之味》劇照）

近日有任職飲食業的打工仔在facebook專頁「奴工處」發文，稱其有個新入職、未過試用期的女同事，應徵做行政助理，她曾有相關經驗，期望薪酬為19,000元，不過被公司人事部女經理壓價至18,500元，甚至要求她負責設計繪圖工作、去銀行入支票、經營公司社交媒體、整中菜餐牌等工作。樓主指：「女同事照入嚟做，見佢一直都做得幾好。」

然而，日前女同事家中出現變故，有家人因交通意外傷重不治，突然離世，她需要緊急向經理請喪假。經理不滿對方要請假，其後就私下在群組中與其他同事討論「不如趁女仔試用期未到炒咗佢先」，更表示從來沒有想過真的聘請對方，只是工作太多，「要請個打雜嚟幫佢手」，加上「見佢壓到18.5k都入嚟做先請」。

樓主又補充，女同事見工前已向人事部經理表明已買好機票11月初要去泰國，經理當時表示「OK」，但之後卻向樓主表示「去泰國點解要去成個星期」，更懷疑女同事無心工作，只是「Hea拎人工」。樓主替女同事不值，曾幫她講好說話，卻忍來經理不滿，「點知個女經理就話不如炒埋我？咁我應該仲可以點幫個女仔？」。

樓主為女同事講好說話，卻忍來經理不滿。（《上司實習生》劇照）

帖文引來網民熱議，不少網民都「出謀獻策」，但就不是幫樓主的女同事留下工作，而是勸她早日另謀高就，「局外人角度都希望女同事一切安好&節哀，咁嘅公司同反應…咁佢值得更好嘅地方囉」、「點幫個女仔？直接叫佢搵過份工，咁嘅公司唔做也罷」、「照實同女同事講，叫女同事仲係試用期，好快啲搵過份工走人」、「老實同女同事單聲，等佢早啲打算，夾硬留喺度都無運行」，亦有人對人事部經理表示反感，「你老闆第一個要炒嘅係你個HR經理」、「呢啲咁嘅人都一定唔會肯升人或者加人工，跟錯上司慘過乞食」。

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