易碎包裹放鐵閘頂！屋主以為寄失咁做超糗　網民讚：好過放地下

速遞員送貨無人應門，一般會將貨物放在門外或管理處代為保管。可是，早前有網民指在其公屋鐵閘頂上竟然放有一個內有易碎物品的包裹，女兒出門見到也沒有理會，任由包裹擱在那裏。由於她一直收不到包裹，還致電速遞公司追問，頓時覺得自己超蠢。這件糗事引來不少網民討論，笑言：「男兒當入閘！（樽）」，又有人認為速遞員用心良苦「驚比人容易攞到」。



速遞員因無人應門便將包裹放在鐵閘頂，他笑言：「個速遞員一定好高」，又指如果拿不到，可否當沒有收到包裹。（Facebook圖片）

有網民在Facebook「公屋討論區」上發文及附上照片，題目為「好過放喺地下？無人應門速遞放上公屋鐵閘頂」，樓主指速遞員因無人應門，便將內有易碎物品的包裹放在鐵閘頂，她笑言「個速遞員一定好高」，又指如果拿不到，可否當沒有收到包裹。

而最讓人尷尬的是，原來樓主女兒出門時有看到包裹，可是未有理會，亦沒有通知她，害他以為包裹失蹤，致電速遞公司追問，後來才知自己搞錯，向該速遞哥哥致歉。

相片在網上瘋傳，讓不少網民嘖嘖稱奇，「男兒當入閘！（樽）」。（《不可思議》劇照）

相片在網上瘋傳，讓不少網民嘖嘖稱奇，「男兒當入閘！（樽）」、「要採慣青先得」、「諗起整蠱專家」，也有網民有相同經歷：「我之前都係咁樣放喺鐵閘上，返嚟嗰陣時一路都唔知以為份件畀人偷咗」，也有人明白速遞員用心良苦，「上次我個速遞11KG一袋放門口，俾人偷左」、「驚比人容易攞到」」、「好過放地下」。