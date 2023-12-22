老師生日暗示學生送蛋糕　高調上傳慶生照遭家長投訴　網民鬧抵死

老師和學生關係再好，也不應暗示想收生日蛋糕？日前有就於小學任職的打工仔分享，有同事告知學生生日日期，並暗示希望他們能買蛋糕為其慶生，學生亦「順應」老師要求，夾份買了蛋糕，事後他更將慶生照上傳到社交平台。未料事件引來部份家長不滿，並向校長投訴，或會影響來年教席續約決定。有網民認為對方「抵死」，「學生主動送都要拒絕」，更遑論主動要求學贈送；惟有留言覺得學生願意購買，即代表他和學生關係不錯，未必是貪小便宜。



有小學老師向學生公開自己生日，暗示想學生買蛋糕為其慶祝，引來家長不滿。（《野人老師》劇照）

樓主在facebook專頁奴工處以「為咗件蛋糕無咗份工？」為題發帖，表示他任職某小學，有位入職不久的同事早前剛過生日。該同事生日前一天特意和學生透露，還提到喜歡的蛋糕口味，暗示「如果收到學生送嘅蛋糕會好開心」。結果有數班學生夾份買蛋糕和該老師慶祝，對方更將與學生合照上載至社交平台。

數位家長在社交平台發現照片後，竟寫信向校長投訴，認為老師不應主動要求學生買蛋糕，加上大部份學生都來自基層家庭，他們需要掏出飯錢來買蛋糕。校長事後找該老師「照肺」，對方哭訴「唔關我事」，但學校主任就表示，相信對方下年未必能順利續約，其他同事則在背地嘲諷該老師「抵死」。

多位家長向校長投訴，指學生們需要掏出飯錢來為該老師買蛋糕。（《愛·回家之開心速遞》劇照）

許多網民都覺得該老師自作孽，「學生主動送都要拒絕」、「我讀咁耐書，從來無老師講自己幾時生日」、「Fresh grad？實習都應該有教呢啲道德吧」、「其實Po有樣相唔緊要，但個帳號要Set私人」。有留言直指樓主同事犯三錯，「第一，唔應該講畀學生知幾時生日！第二，就算啲學生話送都應該話畀佢哋知唔需要，因為佢哋仲係學生，未有賺錢能力！第三，就算啲學生送咗，都應該即刻（和）校長講，同埋畀返啲錢學生，咁先無手尾跟！」。

有家長透露女兒學校亦有類似老師，「經歷緊，不過我成日同個女講唔使理佢，老師唔可以收禮物㗎」。惟有人認為事件可以「兩睇」，「如果係啲學生自願買畀佢，咁都係證明個老師受歡迎啫；如果乞人憎就算一串魚蛋都無人理佢！」。

（FB「奴工處」）