雙重背叛！人妻揭夫出軌　對象竟是自己母親崩潰離婚　後續更離譜

丈夫出軌已令人難受，而對象還要是自己母親，更是讓人崩潰！美國有名兩孩之母，在網上分享她的悲慘經歷，她先發布了與「前夫」的合照，繼而揭露丈夫與他的情婦，然後付上自己母親照片，娓娓道出事情始末。雖然她看到丈夫與母親的舉止傳出危險訊號，可是她不敢相信兩個最親的人會背叛她，因而最初未有在意，直到不同家人提醒她才知事態嚴重。

人妻踢爆母親與其丈夫獨自約會，失望地與女兒搬走及離婚，而母親則在她搬走當天便進駐其家成為女主人，讓她傻眼。更令她覺得不可思議的，是丈夫對母親生厭後，父親竟像沒事一樣接納出軌母親。事件在網上瘋傳，發布2天已有超過960萬觀看次數，引來不少網民熱議。



凱瑟琳表示初時不敢相信兩個最親的人會一起背叛她。（影片截圖）

居於美國愛達荷州的兩孩之母凱瑟琳（Katherine）已與丈夫離婚，她在社交平台發布影片，道出這段悲痛經歷。凱瑟琳先發布了她與丈夫與兩名孩子的歡樂合照，繼而登出丈夫情婦照片，上面寫着「我的母親」── 原來凱瑟琳丈夫的出軌對象就是她的母親。

凱瑟琳表示，起初看到丈夫與母親的舉止親密，露出危險訊號，例如母親與丈夫見面擁抱時，會直接攬着丈夫脖子，但她覺得不以為意，因為不相信這2名最親的人會背叛她。可是連她的祖母也看不過眼，警告她要提高警覺，她才意識到問題。後來亦有不少親屬爆料，指她的母親曾對其丈夫說：「如果凱瑟琳和她的父親同時不幸去世，我們最終會在一起。」

最令凱瑟琳覺得傻眼的是，父親竟若無其事的接納出軌母親，「現時表現得像沒事發生過樣」。（影片截圖）

凱瑟琳指，直至1次她踢爆兩人不倫關係，就是發現任送貨工人的丈夫，身處的位置與他報稱的不一樣，她透過FaceTime聯絡對方，貨車後座卻傳來1把女聲，她直覺是其母親，丈夫匆匆掛線此舉更讓她覺得可疑。她於是致電母親，打了9通電話母親才接聽，並承認與她的丈夫在一起，當下凱瑟琳氣得立即帶着兩名女兒離家出走。

而母親在凱瑟琳和女兒離開的晚上，便搬進了凱瑟琳的家。不過好景不常，凱瑟琳丈夫厭倦了她的母親，兩人很快便分開了。而最令凱瑟琳覺得傻眼的是，父親竟若無其事的接納出軌母親，「現時兩人表現得像沒事發生過一樣」。

影片發布2天已有超過960萬次觀看，不少網民驚訝凱瑟琳的經歷，「我的下巴都要掉下來」，「這種事真讓人心痛」。另有網民表示難以理解樓主父母反應，「很抱歉，我無法理解怎麼會有人可以裝作沒事發生」。