從南京飛抵香港　入境被留置稱無內地出境記錄　小紅書男：大無語

不少內地旅客會先飛抵香港再過關回內地，近日有內地男子就從南京乘坐飛機到香港，打算從香港過關回深圳。出入境時，他都採用自助通關服務，可是當入境香港時，卻無法順利過關，更被入境處職員帶到「等待區留置」。之後，職員才告知沒有內地離境記錄。男子吃了一驚，因為他的確取得從南京離境的記錄，不知為何香港這邊查不出他的記錄，事後猜測是兩地自助通關資訊有延誤。



近日有內地男子從南京飛香港再過關回深圳，可是當他入境香港時，卻被職員告知沒有內地離境記錄。（小紅書圖片）

該名內地男日前在小紅書以「大無語，入境香港首度被留置&事後復盤」為題發帖分享在香港過關的經歷，稱回江蘇後於元旦日從南京乘坐飛機到香港，打算如往常般從香港過關回深圳。在南京離境時，工作人員看到他拿着往來港澳通行證，便引導他使用自助通關。到達香港後，他同樣使用了自助通關，卻怎麼也無法通過。他以為是常見的識別問題，於是便招手示意職員幫忙。

不過，職員過來後就收走了他的通行證，並將他帶到等候區，「被留置在一個所謂『等待區』，沒人和我解釋」。他不知其中因由，過了約10分鐘後，就有入境處職員詢問他是否使用通行證過關、有否攜帶護照、到港的原因等。他一一作答，又向職員表示只要取回通行證，馬上就會離開香港回深圳。

男子指「國家移民局管理局小程序」中的出入境記錄有列明他於南京機場出境的記錄。（小紅書圖片）

沒想到，入境處職員卻告知沒有他從內地離境的記錄。男子震驚不已，但入境處職員很快就安慰他稱「沒關係」、「可能是通行證太舊了，可以回深圳更新一下」。他覺得奇怪，打開手機的「國家移民局管理局小程序」查看出入境記錄，上面的確有他於南京機場出境的記錄，於是向香港職員解釋。不過職員已幫他處理好「訪客入境」，告訴他「可以走了」。

他表示整個「被留置」的過程約10多分鐘，入境處職員態度不錯，並沒有耽擱多長時間。事後他猜測可能南京自助通關資訊傳至香港有「時間滯後」，因此香港這邊未有他的出境記錄，又建議其他內地旅客飛往香港時，「從人工通道離境為妙」，而且也要帶備護照，避免遇上同類事件。

有其他從南京飛往香港的小紅書用戶向樓主表示有相同經歷，「一模一樣的問題，好在阿sir拿了我的通行證和機票很快就搞定了『小白條』」；不過有其他網民就表示沒有遇到過這種情況，「不會吧，去年疫情的時候我們很多朋友在國外上學，用通行證簽注直接從國外飛香港，也沒人被扣留」，亦有人猜測「應該是自助過關離境記錄沒有寫入到通行證中，導致香港海關無法識別」。

（小紅書）