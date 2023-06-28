哭！小紅書男帶這東西入境香港　被海關罰$4200：我真的太智障了…

不同地方有不同入境管制，出發前理應查清楚。日前有男子在小紅書發文分享慘事，稱他從澳門買了條香煙入境香港，打算帶給父親，然而他過關時就被海關人員截停，指他帶了違規數量香煙，他才知道香港規定每人只可免稅攜帶19支香煙。最後他只能交出4267.9元罰款，事後發文訴苦，更嘲諷自己「我真的太智障了」。



有男子在小紅書發文表示，不知道香港規定每人只可免稅攜帶19支香煙，結果因為帶了違規數量香煙被罰款。（小紅書）

該男事主周一（6月26日）在小紅書發文，並上傳相關罰款收據。他在帖文表示，自己在澳門受導遊推銷「賭王煙」，「當時大家都搶着買，我也跟風買了1個」，他買了之後就放在行李篋打算帶給父親。不過入境香港時，他被海關人員截停調查，「直接被扣下，盤問了2個小時」，隨後海關向他開出罰單。

事主未有透露實際入境香煙數量，而從他上傳的圖片可見，罰款額為4267.9元，當中包括違反《應課稅品條例》（第109章）「未有作出申報，或作出虛假或不完整的申報」的罰款2000元。事主慘稱，「罰款$4200或者上法庭，交完罰款我兜里的錢都不夠在香港吃飯了」。他又指，其實除了被罰錢外，「在香港的體驗都特別好」，而發文是為了提醒網民出入境要事先查看相關規定。

據香港海關網頁所示，凡年滿18歲的旅客，可以免稅攜帶19支香煙。（資料圖片）

據香港海關網頁所示，凡年滿18歲的旅客，可以免稅攜帶19支香煙；或1支雪茄（如多於1支雪茄，則總重量不超過25克）；或25克其他製成煙草進入香港，供其本人自用。而海關可根據香港法例，向違規旅客作出有代價地不予檢控安排。