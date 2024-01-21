風水佈局2024｜龍年財位懶人包　正財位偏財位放這些東西發大財

依照農曆習俗，兔年已近尾聲，二月份迎來龍年，家裡的風水佈局，需要再做調整嗎？台灣民俗專家蔡上機2023年底曾說過「2024年，要注意天災地變人禍災難的三個地區〈西方，東北，南方〉」，他特地標出地區，東北囊括了日本、南北韓、北京東三省、西伯利亞！



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東西放在「這方位」 能夠招財、招貴人、招好人緣

蔡上機最近分享「2024生氣運的風水開運法」，幫助大家能夠有招財、招貴人、招好人緣、桃花的好運，指出，在居家風水如客廳、書房、臥房，或者商辦大廳、會議室、辦公室、辦公桌面裡的東方（2024年生氣運的位置），擺設生氣屬水的物質，即可幫助你擁有招財、招貴人、招好人緣桃花的好運。在上述的生氣東方區域，擺設有能量的水如流水盆、養魚缸等屬水的物質。

蔡上機補充，或是可以擺設黑色等屬水的活體蘭花盆或無帶刺的鮮花，黑色、茶色等屬水的天然礦石以天然水晶為優；擺設播放古箏、豎琴等屬水的音樂；擺設黑色、圓形的天然食物或水果，或經冷凍結冰的飲用瓶裝水，同物質同類同體，個位數1或6件屬水的單位，在此地擺放1或6天，即可飲食。

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簡易佈置2024年財位 放「這東西」能增強財運能量

進入新的一年後，許多人也關心要如何來提升自己的財運，塔羅牌老師艾菲爾也在社群提到，可以利用2024年的財位，正財位在正北方、偏財位在東北方。做點簡易佈置，讓你把人緣丶愛情丶健康丶福氣都招進來。

艾菲爾提到，關於正財位秘法，在正北方擺放一個金色的錢幣，代表吸引金錢的能量；放置一盆綠色的植物，代表生長和繁榮的象徵；掛上一個水晶球，代表清潔和增強財運的能量；點燃一支香，代表祈求和感恩的心態；放置一個風鈴，代表吹走負面的能量和吸引好運的聲音。

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艾菲爾指出，傳說金蟾蜍住在月宮中，喜歡咬錢、肚大能容天下財寶，是重要招財神獸，也能招人緣財和桃花財。金蟾蜍可視其大小養在財位丶聚寶盆或錢包。 每月滿月之時淨化，更添能量和靈驗之效。也可以在皮夾中放一個紅包袋內裝88元或168元，取「發」之意，紅包外寫「2024年財運大發」，放到農曆年後再拿起來。

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