心理測驗 ｜邊隻蘑菇最毒？一秒測出戀愛運　揀呢隻菇有人暗戀你

戀愛不是說談就可以馬上擁有，除了看對象，自己的心理狀態也很重要，以下這個心理測驗就可以準確分析近期的你適不適合戀愛，甚至還可以知道有沒有對象喜歡你。



【圖輯】Q：選擇一個你覺得最有毒的香菇。點圖放大即玩心理測驗👇👇👇

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1.選擇1號香菇的你非常想談戀愛，很可能是受到周遭人的影響，像是朋友都已經結婚、生子，或是自己年紀到了適婚狀態，所以你迫不及待的想要談場戀愛，但更重要的是必須知道你為什麼要擁有，不要為「想談戀愛」而去亂結交不合適的人。

2.選擇2號香菇的你不急著談戀愛，你頗嚮往自由的生活、無拘無束的感覺，但剛好最近面臨曖昧的時期，你身邊有人喜歡你、你也覺得他不錯，但還沒到表白或是其中一方尚未接收到戀愛訊息，是可以談戀愛、也可以不談的狀態。

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3.選擇3號香菇的你現在處於一個單戀的狀態，對方無時無刻都出現在你身邊，牽動你的所有情緒，你對對方很有感覺，建議可以認真審視一下對方的狀態，觀察他對你是否也傾心，嘗試踏出一步，可以讓你的下一步更有想法。

4.選擇4號香菇的你現在不適合談戀愛，你在各方面還需要努力，建議先花一段時間不斷精進自己，做出更好的改變，專注在別的事情上面，不見得是件不好的事情，等到回頭之後，很可能就會發現身邊有不少愛慕者。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】