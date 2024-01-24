驚險！女生不知懷孕行街突分娩　嬰兒腳出先嚇呆醫：屁股都出來了

懷孕期間孕婦身體會有不少變化，不過台灣1名女子卻完全不知已經懷孕，還誤以為長胖了，完全沒有進行產檢，結果行街途中突然分娩！危急的是，原來她胎位不正，胎兒的腳先從陰道產出，救護車將她送到醫院時，胎兒的臀部及下腹部都已經產出體外了。不幸中的大幸是，在醫護及時救治下，她順利分娩出重達3公斤多的嬰兒，且母嬰平安。



台灣1名女子不知已經懷孕，結果行街途中突然分娩，而且因胎位不正，胎兒的腳先從陰道產出。（《Baby復仇記》劇照）

台灣婦產科醫生李維鈞日前在Dcard發帖分享胎位不正個案，稱值夜班時收到醫院急症室通知，指1名女子逛街途中，「突然有腳從陰道裏面掉出來」，女子正由救護車送院。李維鈞錯愕片刻，但很快從中判斷出是胎位不正、有生產徵兆的孕婦，而現時多數胎位不正都會選擇剖腹產，不過仍需評估產程進展才決定。他做好兩手準備，帶同自然分娩器械到產房，並通知醫護人員準備好兩種生產方式的手術。

當孕婦抵院，醫護一看也不禁嚇一跳，原來孕婦腹中胎兒「屁股到下腹部已經在陰道口外面了」，頭部及胸口則還在陰道內。見此情形，李維鈞果斷採取輔助手法幫助孕婦進行陰道生產，「這個真的風險超大」，過程中還要留意避免傷害胎兒神經，所幸最終順利取出重達3公斤多的嬰兒，母嬰平安。

女子稱不知懷孕，以為只是長胖了，完全沒有進行產檢或任何預產準備。（《BB來了》劇照）

但令他無言的是，原來孕婦根本沒有意識到自己懷孕，只是覺得自己長胖了，完全沒有進行產檢或任何預產準備。李維鈞也概嘆「只能說這次的個案運氣很好，雖然沒有產檢，寶寶也沒有特別的狀況」，加上孕婦就醫時情況危急，能順利分娩真的「好幸運」。他建議女性如果有性行為及月經沒來的情況，應進行驗孕。

事件引起網民熱議，不少人對於女子不知自己懷孕一事都高呼「震驚」，「居然不知道自己懷孕…太驚險了」、「如果真的不知道，然後突然有腳在下面，我會直接暈過去嚇爛」、「幸好母子均安。不知道自己懷孕真的很誇張」、「是要多不熟悉自己身體？胎動、宮縮都當成腸胃不適？」。

（Dcard）