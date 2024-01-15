疑孕妻外遇！夫迫裸體誦經性侵　虐22小時一屍兩命　終審判決出爐

台灣2021年發生殺妻一屍兩命案，47歲男子懷疑妻子有外遇，分居期間他要求妻子到其住所談判，其間不停暴打懷孕5個月的妻子，強迫對方脫光衣服「誦經悔過」及兩度性侵、用打氣筒痛毆等，甚至拍下施暴過程，將影片發給外國的女網友看。狠夫對妻施虐22小時後才叫救護車，妻子送院後不治一屍兩命。一審時狠夫被判囚終身，經歷二審及更一審後，他獲輕判22年徒刑，但繼續上訴。台灣最高法院日前駁回其上訴，認為高院判決無誤，全案定讞。



人夫懷疑妻子外遇後約她談判，其間暴打及性侵對方，最終打死妻子一屍兩命。（示意圖／Getty Images）

案情指，47歲的李男和39歲鍾姓妻子結婚10多年，因感情問題分居，李男懷疑妻子有外遇。2021年6月11日，他要求妻子從雲林去到桃園談判。當日傍晚5時許2人見面後發生口角，李男要求妻子交代外遇細節，包括和外遇對象的性交次數等。

李男強迫當時已懷孕5個月的妻子脫光衣服「誦經悔過」，不停責罵、毆打，更將過程錄下，將妻子受傷畫面傳送給外國的女網友看。至凌晨時他仍持續虐待妻子，命令誦經2小時，其間兩度對她性侵。

李男威脅妻子說出外遇對象身份和電話號碼，發訊道給對方說「明天你準備收屍」，其後要求妻子查出情夫的地址，否則取她性命。隔日早上10時，李男仍覺得妻子有隱瞞，拿打氣筒的底座連續3次重擊妻子頭部及毆打全身，又再暴打2小時，其頭部及身體多處嚴重受傷。

妻子事發時已懷孕5個月，人夫稱不知道此事。（示意圖／Getty Images）

至下午3時，李男見妻子倒在廁所無奄奄一息才叫救護車，施暴過程長達22小時。救護人員到場時，他聲稱妻子在家中跌倒，送院時已無呼吸，搶救後不治。醫生發現她顱腦損傷、骨折出血及腦疝致中樞神經休克死亡，更是一屍兩命，馬上通報屬家暴事件，李男被捕。至驗屍時發現妻子腹中胎兒的DNA和李男不吻合，其非他的骨肉。

檢方查出李男犯案後曾錄下毆打妻子及性侵的畫面傳送給女網友，形容其手法殘忍、泯滅人性，建議法院重判。

李男被捕後供稱難以接受妻子外遇，損害了其名聲才出手教訓，沒有謀殺意圖。他指妻子拒絕離婚但又外遇，知情後失控得隨手拿東西就打「沒想到會死」，強調自己不知道妻子懷孕，又聲稱妻子有同意性交，而和外國網友視訊是在「訴苦」。當時網友有勸他鬆手放開妻子，但他已激動到聽不下去。辯護律師認為李男是患了解離障礙，其控制力受精神病影響而下降，應得到減刑。

妻子被迫脫光衣服「誦經悔過」，其間兩度被性侵。（示意圖／Getty Images）

一審時，桃園地院認為他並非計劃性殺人，但犯後狡猾說法避重就輕，因為仍有矯正教化可能，判無期徒刑。二審時高院安排他做精神鑑定，判斷李男犯案時辦識能力未達降低程度，維持原審，最高法院發回重審。

高院其後認定他是暴怒下犯案，未有預謀但有殺人犯意，他連續2日的兩階段犯罪合併處罰，考慮到李男承認部份罪行，而且有和家屬和解，凌虐強制性交罪成判10年、殺人罪判14年，合併判囚23年，李男提出上訴。不過，最高法院日前認為高院更一審無誤，維持23年刑期，駁回李男的上訴，全案定讞。

（綜合）