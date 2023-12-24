寒冰中的勇士！退伍大學生-7℃赤膊兩度跳入冰湖　幫陌生人撿手機

再冷的天也擋不住助人的熱心！近日全國多處都發出寒冷天氣警告，河南溫度亦已降到零度以下，有當地學生經過人工湖時不慎將手機跌入湖中。這時1名退伍大學生途經得知，二話不說脫去上衣，兩度潛入表面結冰的湖中撈手機。當時氣溫是零下7度，湖水冰冷刺骨，卻無阻男生助人的心，最終亦成功替失主尋回手機。



河南1名姓王的退伍大學生為了幫陌生人撿手機，兩度跳入冰湖中，最終亦成功替失主尋回手機。（網上影片截圖）

綜合內媒報道，事發於12月20日傍晚，河南鄭州1名姓王的00後退伍大學生為了幫陌生人撿手機，兩度跳入冰湖中。當時溫度已是零下7度，人工湖表面已經結了層厚冰，王同學放學途經該處，發現有不認識的同學意外把手機掉進湖中，於是留下來幫忙。

王同學見對方不會遊泳又沒辦法取回手機，「看他都快急哭」，於是建議對方用掃把試試水深，他再下水幫其取回。從影片可見，此時近岸處的湖面已被敲去部份冰塊，倒插着一把木掃把，而王同學脫去上衣，蹲在結冰的湖面旁觀察。他先用腳試水溫，下水後再將冰冷的湖水澆到雙手手臂及上身，稍作適應便深吸一口氣潛到湖中。不一會，他撈出1部白色手機遞給岸上等候的人，然後馬上在岸上的人幫助下，立即上水披上外套。

豈料，丟手機的人卻說那不是他的手機，王同學只好忍耐嚴寒脫去外套再次下水。摸索了一回後，王同學終於撈出1部黑色手機，正是失主的手機。王同學認為這不過是舉手之勞，不值一提，於是幫完人後就直接離開，但他的熱心舉動已被圍觀者拍攝下來。

據了解，王同學是退伍大學生，為人富有責任心。他就讀的學校亦已得知其助人之舉，校方指王同學的行為充分體現學校教育理念，故將表彰及獎勵他。校方又表示日後會加強學生們道德教育及責任意識，培育更多有擔當、有責任感的人。

事件引起網民熱議，不少人大讚王同學的善舉體現了青春年少、熱血助人的價值及意義，「真的很有勇氣的一個人」、「王同學值得讚揚」。不過，也有部份網民認為王同學雖值得表揚，但助人亦要量力而為，不要隨意仿傚，「說實話，雖然王同學的舉動很感動，但是沒必要」、「手機沒了再買就行，人沒了真就沒了」。

（綜合）