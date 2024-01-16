內地男輾死妻子拖行　喊冤稱「自己鑽車底」自殺　被捕揭心寒案情

一場奪命車禍可能是殺妻佈局！武漢1名人妻3年前遭丈夫駕車拖行8.5米撞斃，丈夫堅稱妻子衝前捱撞被困車底送院身亡，但女死者父親憶述兩人案發當日發生口角，女婿更高呼「不要讓她出門，今天要出大事的」，約10分鐘後出事，父親認為女兒無可能自殺，於是和妻子堅持3年走訪不同地方跟進，一直在網上交代案件進度，最終女婿涉嫌「過失致人死亡」罪名被捕。案件近日提堂，岳父希望釐清事實，還原女兒死亡真相，還眾人一個公道。



死者父親向女兒表示即將開庭，希望獲得保佑找出真相。（網上圖片）

女死者是家中獨生女，被父母視為如珠如寶，18歲時父親將自住單位過戶送女兒作為禮物。她從湖北一間大學研究所畢業，繼而投入醫藥產業，大約2018年經人介紹認識1名張姓男子，隨後結婚產女，女死者父母願意和他們同住一屋，當中59歲岳父行船維生，形容女婿為人責任感不強，女兒產女後辦理出院手續，需要到中心坐月，兩名老人家朝早8時前就趕到醫院，張男聲稱睡着，最終早上10時多才來到醫院；提前數天談好的滿月儀式，張男臨時場聲稱加班無法出席，而且張男對岳父岳母態度一般，「有事就喊個媽，沒事就不叫」，甚至叫「老親娘」、「老親爺」。

除此之外，岳父知道女婿曾經家暴女兒，女兒2020年3月致電哭訴，張男在家因小事而動手毆妻，甚至掐頸，女死者當時報警，被迫住在酒店大約1周，兩人關係自此急轉直下。

案發2021年3月6日清晨6時許，女死者女兒正值3個月大，死者父親在房內又聽到了兩人爭執，於是起床了解，當時女兒先離開住處，聲稱「買菜吃早餐再去辦事」，女婿隨後跟住出門，臨走前恐嚇稱「你把女兒看好，不要讓她出門，今天要出大事的， 你也上不了船」。岳父當日準備行船，不明白女婿意思，「以為出什麼大事，（最多）就是離婚了」，豈料隨後發生悲劇。

大約10分鐘後，張男致電岳父，叫他們盡快前往地下車庫，聲稱妻子「鑽到車子底下了」，岳父聞言抵達，見到女兒頭部在左方前輪，雙腳在右前輪後方位置，整個身子橫亘在兩個車輪之間。 岳父猛叫女兒，但她沒有反應，甚至沒有脈搏，張男報警求助，但最終送院搶救無效身亡，驗屍報告顯示女死者死於窒息，事後張男被公安帶走，一直遭到羈押候審。

死者父親帶同記者量度拖行距離。（網上圖片）

死者父母認為案件並非自殺，當中母親指女兒事發前一晚花了3,000多人民幣（逾3,200港元），為外孫女買了1份危疾保險，女兒列明自己就是受益人，質疑「如果她自己想死，鑽到車底下去，怎麼還會給女兒買保險，又怎麼會填自己的名字？」，所以一直走訪不同地方為女兒維權， 堅持在網上發聲，記錄女兒案件進度。老父在女兒出事後，才知道她事發前已經聘請律師申請離婚，在起訴狀寫上「夫妻感情破裂，已無和好可能」，更加肯定女兒並非自殺，一定要為女兒討回公道。

死者父親甚至向律師求助，委託鑑定中心進行法醫學書證審查論證，意見書認為死者符合遭機械導致窒息死亡，不排除她左大腿前外側先被撞中，再被其他人扼頸，繼而被車輛擠壓拖曳，導致肝臟等器官重創。

死者父親帶領記者前往涉案地下車庫，用捲尺測量重演案發經過，泊車位和事發位置距離約10米，拖曳痕迹大約8.5米，認為「怎麼可能這麼長距離沒感覺？」，而且涉事私家車標誌被撞碎，泵把損毀，「這些都說明人不是自己鑽到車底下去的」。另外，根據車輛停放位置，張男平日習慣往東駕駛，當日卻往西，「往西走也測了，要多拐兩個彎，多走45米」，岳父事後在地下車庫連續數了5日，車輛大多數往東駛出地下車庫，種種證據證明案件並非自殺。

兩名老人家一直難以接受女兒噩耗，女兒房間書桌上擺放女兒16歲時的照片作為遺照，書桌被收拾得乾乾淨淨，而且有鮮花鮮果，每半個月就換1次，3年來沒有停過，遇到假期、生日和家中重要事時，兩夫妻都會和女兒說話，「撫摸她的照片，抹去上面的灰，她在我心裏從來沒有離開過」。老父形容「晚上經常一覺醒來，總以為女兒還在，現實中卻已經不在了……下半夜就不能睡覺了」。

案件近日在武漢市江岸區人民法院提堂。（網上圖片）

外孫女對於兩名老人家來說，是堅持奮鬥的動力，重燃對生活的希望，但外孫女上幼稚園，有時想找媽媽，令到兩老大感難受。

案件本年1月9日提堂，老父之前一晚對住女兒遺照，哽咽表示「爸爸和媽媽堅持了3年，你保佑爸媽，明天開庭找出真相，讓你早日安心，你放心，女兒我們也一定帶好」。

案件在武漢市江岸區人民法院開庭，張男涉嫌「過失致人死亡」罪名，原告代理律師形容案情複雜，有不少疑點，估計審理時間較長，例如如何導致女死者窒息死亡，傷痕和死因並不相符，不符合遭車輾斃，而且被告的口供和事發第一時間報警時的描述也不相同。被告報警時稱「把老婆給撞了，你們趕緊來」，後來供稱「老婆偷偷藏車底下沒看到」。

死者母親在庭外表示，希望被告可以當面說出當時經過，讓他們研究看是否事實真相。父親則指，男方家屬事發半年內要求他們發出諒解書，至今他們一直未有照做。

（綜合）