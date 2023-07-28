醉男偕朋友打賭躺馬路！大喊「我有神力護體」　50秒後慘遭撞斃

喝酒真的切勿過量！較早前台灣有男子相約朋友喝酒，中途興起便提議玩「大冒險」，並打賭「敢不敢躺在馬路上睡覺」，及後他竟然大喊「我有神力護體」，便躺於馬路上，約50秒後慘被從後駛至的車輛撞斃。其後司機不顧而去，他被警方拘捕時強調不知道撞到人，而其酒精測試數值顯示為0，案件將以「過失致死」及「肇事逃逸罪」交由地檢署調查。



台灣有男子相約朋友喝酒，中途提議玩「大冒險」，並打賭「敢不敢躺在馬路上睡覺」，及後他竟大喊「我有神力護體」便躺於馬路上，50秒後慘被從後駛至的車輛撞斃。（GettyImages／示意圖）

台媒報道，台北桃園市1名53歲姚姓男子上月28日深夜時分與朋友相約喝酒，醉後興起便提議玩大冒險，竟打賭「敢不敢躺在馬路上睡覺」，接着他便走向馬路，大喊「我有神力護體」，隨即躺於中山南路的慢車道上。其間有2名電單車司機途經，幸有發現男子馬上閃避，並沒有撞上。

當時有朋友見狀請他趕快返回行人路，可惜來不及，其後1輛從後駛至的白色賓士（Benz）因為沒有注意到他躺在路邊，直接撞向其身軀，姚男被撞飛至10多米，之後司機直接駛離現場。姚男因頭部骨折破裂，送醫急救後傷重不治。

警方接報後查閱閉路電視，鎖定涉事司機為65歲葉姓男子，1小時後將其逮捕。不過葉男卻苦言事發地點燈光昏暗，「當下雖然有感覺撞到東西，但不知道是撞到人」，而其進行酒精測試數值亦顯示為0，案件將以「過失致死」和「肇事逃逸罪」移送桃園地檢署調查；至於是否因酒後打賭而造成是次意外，姚男友人指因醉酒所以無印象，詳細資料仍有待警方進一步調查。

（綜合）