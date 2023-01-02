恐怖車禍｜巴士高速轉彎　母抱子同撞斃　影片驚揭更心酸死亡內情

台灣發生駭人聽聞的母子同死車禍，一輛公車（巴士）深夜轉彎時沒有減速，撞死了一對母子，在旁的丈夫則輕傷。事發影片曝光揭出更心酸死亡內情，見到妻子當時疑似想保護丈夫及兒子，雖然成功救下丈夫，卻與兒子共赴黃泉。



台灣發生駭人聽聞的母子同死車禍。（網上圖片）

綜合台灣媒體報道，事發12月27日深夜11時許，該一家三口走斑馬線過馬路，遭高速左轉的巴士撞飛，丈夫輕傷，1歲的兒子則當場死亡，30歲妻子送院亦告不治。

事隔數天車禍影片曝光，見到巴士當時快速左轉，推着嬰兒車的丈夫發現即時伸手護妻，妻子抱起兒子保護；但當巴士快要撞上那一刻，妻子疑伸手推開丈夫保護，自己首當其衝被撞倒，而由於巴士速度過快，撞到人後還向前拖行20米才停車。丈夫倒地後立刻回身抱起倒在地上的兒子，再查看妻子情況，看到妻兒奄奄一息當場崩潰跪地，最終妻兒皆在他面前喪命。

肇事司機沒有酒後駕駛，供稱因當時天色昏暗、視線死角沒有看到人才釀禍，目前被控過失致死罪，准以10萬新台幣保釋。丈夫事後向傳媒控訴，涉事巴士司機「開得很快、超級快速」，事後看他抱着兒子時更說「我沒看到你們」，未有道歉便開始打電話，斥責司機行為非常無禮。