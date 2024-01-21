的士司機講明無散銀找　港男付足$51.7車資遭嫌棄：無錢去坐巴士

付足車資都遭嫌棄？1名港男在網上大呻，日前在沙田小瀝源登上1輛的士，司機講明「無散銀找」，即使支付100元，都未能找續，但港男眼見自己有紙幣和硬幣，相信足以應付，所以繼續乘車，去到火炭目的地後，車資盛惠51.7元，港男的確不多不少支付51.7元，但司機極度不滿，表示「散銀無用……無錢去坐巴士」。網民紛紛留言討論，部份人質疑事件純粹虛構，亦有人支持港男，認為「不容姑息」、「支持立例電子支付，起碼要有八達通」、「試過畀多幾蚊都黑面」。



即使樓主付足51.7元車資，但仍遭的士司機嫌棄。（《降魔的》系列截圖）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，有1天早上8時半在沙田小瀝源1個屋苑登上1輛的士，司機已經上了年紀，開車前已經講明「無散銀找」，樓主詢問「100（元）都無得找？」，司機當場稱是，但樓主見到自己有紙幣和小量硬幣，相信可以支付到車資，叫司機開車。

抵達入境事務處火炭辦事處樓下，咪錶顯示車資51.7元，樓主見自己有1.7元，於是齊頭支付51.7元，但司機表現不滿，聲稱「散銀無用」，甚至叫樓主「無錢去坐巴士」。樓主捱罵後沒有回應，隨即下車。

網民留言討論，部份人質疑事件真偽，亦有人支持樓主。（資料圖片）

多名網民留言討論，部份人質疑事件真偽，「老作成數甚高，第一，你畀足錢，唔使佢找，無理由仲詐型，第二，毫子用嚟畀氣錢，絕對唔會無用」、「百分百老作，如果個個客都咁好，落車準備好，唔使找真係求之不得啦，得鬼閒鬧你，慳返啖氣仲好啦」、「有乜可能100都冇得找？」。亦有人支持港男，認為「不容姑息」、「支持立例電子支付，起碼要有八達通」、「試過畀多幾蚊都黑面」。

（facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」）