豪宅電動輪椅乘客欲上車　的士司機2原因拒載　網民提出更佳做法

社會提出關愛共融，不少交通工具都容許殘疾人士使用電動輪椅上車。有的士司機在網上大呻，有晚接載乘客到西九龍豪宅君臨天下，抵達目的地後打算離開，保安員示意停車，安排其他乘客上車，司機見到對方使用電動輪椅，立即聲稱「有電池，危險， 唔做」，而且同行只有1名女子，相信要司機獨自搬輪椅，擔心自己會扭傷，更加堅持拒載。網民紛紛留言「做多咗啦，電池飛機都上得，點會危險品呀？你話搬唔郁已經夠理由啦」、「電動輪椅應該Call車，120蚊預約費都想慳」。



有殘疾人士使用電動輪椅，打算乘搭的士，同行有一名女子陪伴。（《淪落人》電影劇照）

樓主在facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」表示，本月17日（周日）晚上9時許，事前接載乘客前往西九龍柯士甸道西1號豪宅君臨天下，順利抵達後正想駕車離開，但豪宅保安員示意有其他人想上車。

樓主依言等候，卻發現對方使用電動輪椅，同行有1名女子，樓主質疑對方為何不電召無障礙的士，認為對方可能想支付6元行李費，藉此要求樓主將電動輪椅搬上車內，樓主於是聲稱「有電池，危險，我唔做」 ，而且擔心會扭傷，一旦受傷就手停口停。

司機聲稱「有電池，危險」 ，而且擔心搬電動輪椅時會扭傷，所以拒載。（《降魔的》電視劇照）

網民紛紛留言指「多餘，拒載就拒載啦，仲大條道理」、「佢可以話電動輪椅唔搬，但吹到舊電危險爆炸品，笑死人囉」、「做多咗啦，電池飛機都上得，點會危險品呀？你話搬唔郁已經夠理由啦」、「電動輪椅應該Call車，120蚊預約費都想慳」。

根據運輸署網站，不論市區、新界或大嶼山的士，傷殘人士乘客賴以行動的輪椅及拐杖 一律免收費用，市面亦有電召無障礙的士服務，連人帶輪椅可以直接上車，預約費120元加上按錶收費。

（綜合）