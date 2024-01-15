最強性暗示？男網民挑戰私處除毛突遭女技師這樣彈下體：正常嗎？

為避免感染或異味，無論男女皆適合嘗試私密處除毛；一名男網友近日公開第一次除毛的體驗，因女技師手部冰冷，修剪時導致他下半身全程挺起來，結果對方更故意彈了一下，讓他瞬間嚇壞，「這正常嗎？」



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一名網友透過Dcard發文，分享日前首次體驗私密處除毛的經歷，在前往浴室更衣後，他躺在手術台等待，或許是天氣較冷，女技師在協助修剪過程中，讓他沒忍住下身直挺。因進行的是熱蠟除毛，女技師難免直接觸碰「弟弟」，網友尷尬表示，「反反覆覆我就硬了30～40分鐘…」

最誇張的是，女技師結束除毛時，突然對著網友的私密處彈一下，邊笑邊說「說好了可以躺下了啦」、「下一次要再來喔」，還給他打5折。面對女技師種種舉動，網友疑惑，「這正常嗎？」

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不過，貼文一出，很快就釣出同行發聲反駁，「個人覺得滿性暗示的，我100％不會用手去彈客人，這樣會讓其他同行處於危險之中」、「我也是除毛師，但沒有除男生」、「彈XX已是性騷擾了吧」、「正常生理反應，除毛師早就見怪不怪」、「我也是除男生的女熱蠟師，基本上淡定除完，真的不會去彈」。

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