男女生底褲要點揀？揀錯精液品質急下降　醫生大推一物料男女都啱

市面上的男性內褲種類多元，從緊身三角褲到寬鬆的四角褲都有。而私密處肌膚則是女性最敏感、嬌嫩的部位，日常穿的內褲也必須細心養護！



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到底男女內褲怎麼挑？挑選時又要避免哪些禁忌？對此，童綜合醫院泌尿專科醫生呂謹亨在《健康2.0》的YouTube上解釋，女性在挑選內褲上，首重的是材質；男性挑選內褲時首重的是睪丸的舒適度。

「內褲挑對，就不怕下面癢！」童綜合醫院泌尿專科醫生呂謹亨表示，女性在挑選內褲上，首重的是材質，棉質內褲較通風透氣；蕾絲或花邊內褲也可以，但在襠部處就要用棉質的材料。至於丁字褲，呂謹亨則說，從泌尿科醫生的角度來看，丁字褲沒有保護會陰部的效果，「所以盡量不要常穿。」而男性的內褲該怎麼挑？呂謹亨指出，三角褲或四角褲皆可，主要還是需選擇通風透氣的材質。男性的三角內褲要有裝睪丸的囊袋設計；四角內褲不能過於寬鬆，「太寬鬆睪丸就會晃來晃去；太緊的話睪丸的溫度就會上升。」

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謹記，睪丸每上升1度，精液的品質就會下降40％。



事實上，2018年哈佛大學的研究人員就收集656名男性的精液樣本，他們的年齡介於32歲至39歲。研究人員以問卷詢問他們的生活習慣，包含過去3個月穿的內褲款式，當中53％的人表示大多穿著寬鬆的四角內褲。研究人員隨後分析所有男士的精液樣本，結果發現，穿著四角內褲男性的精子密度，比穿緊身內褲的高出25％，精子總數量則高出17％，甚至精子活動能力明顯較佳。而相關研究刊登於《人類生殖》（Human Reproduction）期刊。

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【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：內褲要怎麼挑，不是舒服就好！醫警告這樣穿「恐讓精液品質下降」最推1材質，男女都適合】