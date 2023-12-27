女生前戲「私處突變水龍頭」狂噴水嚇窒男友！性博士揭潮吹真相

無論男女，在與床伴發生關係時，一到興奮之際都會出現不同反應，好比有些人會大叫、甚至哭泣，也有人迎來洪水般噴發，皆屬於正常生理反應。對此，一名網友分享經驗，享受前戲半途，突然瘋狂噴水，嚇得男友馬上停下來詢問，「發生什麼事？」



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「大家有噴水的經驗嗎？」一名網友日前於Dcard談及，雖熱愛和男友享受魚水之歡，但經驗並不豐富，針對「噴水」一事，男友和身邊朋友也給不出確切答案，直言從未聽聞有男伴有辦法讓對方噴水，也沒有聽過女伴有這方面的經驗。網友表示，回想上回的前戲，下面突然宛如水龍頭般噴出來，才決定繼續動作，又發生第2次噴水，水量還積成一小攤。

網友接著指出，當晚發生親密關係後，與男友身陷驚嚇之中，同時也好奇，「這到底是女生的技能還是男生的啊？」面對她的疑惑，熱心網友說明，「潮吹就是尿喔！愛液的量只有少少幾ml而已，大量的液體就是尿沒錯。潮吹就是性交尿失禁～為何不會有尿味，是因為潮吹出來的基本上都是新鮮的尿液，無味無色」。

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針對此話題，「最美博士」許藍方也曾透過YT頻道替網友解答，強調「潮吹就是尿」，同時以A片舉例，大量噴射的水一定是尿，女生高潮流出來的液體並不會噴射，為乳白色、黏黏的。至於無色無味部分，許藍方說明，腎臟24小時持續製造尿液，儲存膀胱約250至300c.c.即有尿意，新鮮尿液則沒有味道。

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