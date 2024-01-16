垃圾徵費｜港男呻父母怕畀錢狂丟物：仲有用都照掉　網民笑斷捨離

垃圾徵費計劃將於2024年4月1日推行，市民棄置垃圾時必須使用「指定垃圾袋」或貼上「指定標籤」，港人開始為計劃做足準備。有港男在網上大呻，父母極度擔心日後棄置垃圾時需要付錢，加上年老無收入，「幾十蚊都覺得好貴」，所以最近不停執屋狂扔垃圾，「明明仲有用都話照掉」，甚至叫兒子盡快棄置垃圾。網民笑言「正常，老人家特別多冇用嘅垃圾放喺屋企」、「我媽掉完之後覺得又有位可以買嘢返嚟擺」、「老人家咩都唔捨得掉，大部份都係過期嘢」、「港人終於明白『斷捨離』真諦」。



樓主表示，垃圾房多了垃圾，未知鄰居是否和家人一樣，不想日後付錢棄置垃圾，因而近日狂扔垃圾。（資料圖片）

樓主在「香港討論區」發帖表示，最近見到父母「密密咁執屋，狂掉垃圾」，初時以為由於臨近新年，所以他們執屋，但愈扔愈多，部份物件「明明仲有用都話照掉」，而且叫樓主盡快棄置垃圾。

樓主不明所以，父母解釋原來本港今年4月1日開始推行垃圾徵費計劃，他們「唔想之後掉垃圾要畀錢」，當中父親慨嘆年年輕人可能覺得金額少沒有太大問題，但對於上左年紀人士人而言，「幾十蚊都覺得好貴」，甚至提及「做咗幾十年人，都未試過掉垃圾要畀錢，平時已經好慳家」。

政府表示，決定棄置大型垃圾所須貼上「指定標籤」數目時，應考慮相關大型垃圾性質，例如結構、功能、設計、整體大小及數量，以決定該大型垃圾應視作1件或多件物品。（資料圖片）

面對父母情況，樓主在帖文指出政府建議，長者生活津貼金額今年2月起增至4,195元，4月1日垃圾徵費實施後，會再提供10元垃圾徵費津貼，換言之，金額將增至4,205元，但家人仍然嫌貴，他更留意到除了自己家人執屋丟物外，垃圾房亦多了垃圾，未知鄰居是否有同感，因而狂扔物品。

不少網民笑言「正常，老人家特別多冇用嘅垃圾放喺屋企」、「我媽掉完之後覺得又有位可以買嘢返嚟擺」、「幫屋企人執咗五大袋垃圾，老人家咩都唔捨得掉，大部份都係過期嘢」、「港人終於明白『斷捨離』真諦，我屋企去年已執清，保守估計都過百袋」，亦有人批評垃圾徵費計劃，認為「垃圾徵費係多餘嘅，我寧願畀一百蚊當係稅收好過麻煩到我哋」，更有網民指日後消費會更加審慎，「免得創造太多垃圾，導致自己要額外繳費」。

政府將於2024年4月1日起推出「都市固體廢物收費（垃圾收費）」。（資料圖片）

為了推動社會改變產生垃圾行為減少整體垃圾棄置量，以達致「減少碳排放」、「創造綠色就業」及「加強減廢回收」，政府將於2024年4月1日起推出「都市固體廢物收費（垃圾收費）」，按「污染者自付」原則，對全港所有住宅和非住宅（包括工商業界）產生的垃圾按量收費，屆時市民棄置垃圾時，須使用「指定垃圾袋」或貼上「指定標籤」，否則可能違法，定額罰款1,500元；最高則可罰款5萬元及監禁6個月。

（香港討論區）