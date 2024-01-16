垃圾徵費懶人包！指定垃圾袋收費、尺寸10大須知　做錯2事即罰款

【垃圾膠袋收費2024／垃圾徵費計劃懶人包】為推動社會改變產生垃圾行為減少整體垃圾棄置量，以達致「減少碳排放」、「創造綠色就業」及「加強減廢回收」，政府將於2024年4月1日起推出「都市固體廢物收費（垃圾收費）」，按「污染者自付」原則，對全港所有住宅和非住宅（包括工商業界）產生的垃圾按量收費，屆時市民棄置垃圾時，須使用「指定垃圾袋」或貼上「指定標籤」，否則可能違法，定額罰款1,500元；最高則可罰款5萬元及監禁6個月。

究竟垃圾袋收費詳情如何？「指定垃圾袋」及「指定標籤」價錢收費？物業管理公司是否可用「包底」方式收集住戶垃圾？以下10問10答一一話你知。另要注意的是，即使使用了「指定垃圾袋」，如出現2種情況，仍可能被視為「違規垃圾」觸犯法例。



即時畀意見：01問卷｜垃圾徵費你點睇 收費太貴？適應期太短？即時答題表態

政府將於2024年4月1日起推出「都市固體廢物收費（垃圾收費）」。（資料圖片）

問題1：垃圾收費何時開始推行？適應期多長？

政府將於2024年4月1日起實施垃圾徵費，設有6個月適應期。

問題2：垃圾如何收費？垃圾袋/指定標籤可在哪裏購買?

收費模式有兩種，分別為「按袋按標籤」收費和「按重收入閘費」，適用收費模式視乎垃圾產生者使用何種垃圾收集服務而定，其中「一般垃圾（指大型垃圾以外所有家居或工商業垃圾）」需要棄置於指定垃圾袋；無法棄置於垃圾袋的「大型垃圾（例如餐桌、書櫃或床褥等大型家俬）」，棄置時須貼上指定標籤。

環保署表示，為便利市民購買指定袋和指定標籤，正建立一個全港性的零售網絡，目前已和主要連鎖零售商簽訂合約，各零售點及網上平台將於1月下旬至2月期間開始銷售不同容量的指定袋和指定標籤，市民可於

網站參考各零售點。當中Circle K為最早開的授權零售點，市民可於於1月26日起到各分店購買。更多詳情請按此！

指定垃圾袋及指定標籤，可在數千個獲授權零售點購買。（環保署網頁）

除了連鎖零售商外，環保署正處理數百間藥房成為獲授權零售商的申請，並會盡快完成審批程序及更新名單。截至今晚，暂有50間上榜。

問題3：指定垃圾袋、標籤尺寸及收費？

「指定標籤」每個售價11元，而3公升至100公升指定垃圾袋價錢及尺寸，可看下圖▼▼▼

3公升至100公升指定垃圾袋價錢及尺寸。（環保署網頁）

「指定標籤」每個售價11元。（環保署網頁）

問題4：垃圾收費實施後，在哪些地方棄置垃圾須使用「指定垃圾袋」或「指定標籤」？

垃圾收費實施後，於以下地點棄置垃圾前，必須用「指定垃圾袋」包妥或貼上「指定標籤」▼▼▼

1）處所內公用垃圾收集點（只適用於按袋／按標籤收費模式）

2）食環署垃圾收集站

3）食環署垃圾桶站

4）食環署或其承辦商垃圾車（包括壓縮型及非壓縮型垃圾車）

5）私營廢物收集商壓縮型垃圾車



政府提到，由私營廢物收集商非壓縮型垃圾車收集的垃圾，會以「按重模式」收取「入閘費」，因此毋須使用「指定垃圾袋」包妥或貼上「指定標籤」，以免雙重付費。

問題5：垃圾收費下，什麽是違規垃圾？

「違規垃圾」指在「按袋」、「按標籤」收費模式下，沒有用「指定垃圾袋」包妥，亦沒有貼上「指定標籤」的都市固體廢物。不過，即使有用「指定垃圾袋」，假如棄置垃圾時沒有把垃圾袋束緊，或任由當中垃圾刺破袋身，這些垃圾便可能被視為「違規垃圾」。

（環保署網頁）

（環保署網頁）

另外，如棄置一些無法放入指定垃圾袋的大型垃圾，例如餐桌、書櫃或床褥等大型家俬，必須貼上「指定標籤」，否則也會被視為「違規垃圾」。

問題6：違規罰則？

政府表示，如市民沒有把以「指定垃圾袋」包妥，或貼上「指定標籤」的垃圾擺放在以下執法點，或交給食環署垃圾收集站職員或其承辦商職員，或相關垃圾車司機或職員，即屬違法。

違規會收到定額罰款通知書，每張1,500元；如以傳票方式檢控，首次定罪最高罰款25,000元及監禁6個月，再次定罪最高罰款50,000元及監禁6個月。

違規最高可罰款5萬元及監禁6個月。（資料圖片）

問題7：如何知道購買的「指定垃圾袋」或「指定標籤」是否正貨？

「指定垃圾袋」和「指定標籤」只會在獲授權零售點出售，應到獲授權零售點或網上平台購買「指定垃圾袋」和「指定標籤」。環保署已訂明「指定垃圾袋」和「指定標籤」規格，包括大小、形狀、設計及用料，且有防偽特徵，讓市民辨別真偽。

規格、防偽特徵如下▼▼▼

問題8：如處所公用垃圾收集點垃圾桶已套上「指定垃圾袋」包底，棄置垃圾時是否毋須以「指定垃圾袋」包妥或貼上指定標籤？是否可免費派「指定垃圾袋」？

政府表示，即使物業管理公司在公用垃圾收集點垃圾桶預先套上大型「指定垃圾袋」，住戶仍須先用「指定垃圾袋」包好垃圾或貼上「指定標籤」，以符合法例要求。政府又說，無禁止物業管理公司以大型「指定垃圾袋」作「包底」，但強調不建議「包底」，提醒住戶必須用「指定垃圾袋」裝好垃圾才交予物管公司。

不過環境及生態局局長謝展寰之後澄清，對於物管公司「包底」之說，他認為是物管公司為屋苑未有使用指定袋住戶「執手尾」，把該戶的垃圾放入物管公司所購的指定袋裝好，才交予收集垃圾公司處理，不是「包底」，又強調只是過渡時期做法。

至於免費派指定袋，謝展寰表示，法例執行初期有寬限期，志願團體向市民派指定袋是完全無問題，法例所講的不能派，是說售賣指定袋地方，例如超市不能向顧客免費派發或減價發售指定袋，不是說購買指定袋市民不可轉送指定袋予別人。

問題9：如棄置1件家具而該家具拆開成多個部件，是否每1個部件均須使用「指定標籤」？還是以繩子捆綁一起並貼上1個「指定標籤」即可？

政府表示，決定棄置大型垃圾所須貼上「指定標籤」數目時，應考慮相關大型垃圾性質，例如結構、功能、設計、整體大小及數量，以決定該大型垃圾應視作1件或多件物品，當局考慮個別個案是否涉及違例情況時，會顧及上述因素，按常理作出決定。

政府舉例，以繩子捆綁在一起的同1件廢棄家具中的分拆部份，可視作1件垃圾，棄置前只須貼上1個「指定標籤」，而1張桌子和1些椅子，或是床和床褥，即使捆綁在一起，亦很可能視作分開物品，棄置前每1件物品均須貼上1個「指定標籤」。政府又提到，數袋零散日常住宅垃圾捆綁在一起，按本質不屬於同1件垃圾，因此不能只貼上1個「指定標籤」，應分別以數個指定垃圾袋包妥。

政府表示，決定棄置大型垃圾所須貼上「指定標籤」數目時，應考慮相關大型垃圾性質，例如結構、功能、設計、整體大小及數量，以決定該大型垃圾應視作1件或多件物品。（資料圖片）

問題10：使用「指定垃圾袋」包妥家居垃圾，是否可以棄置於路邊或其他公共空間設置的廢屑箱？

政府表示，於路邊或其他公共空間設置的廢屑箱棄置垃圾，毋須使用「指定垃圾袋」或貼上「指定標籤」，惟政府強調，公共空間設置的廢屑箱，非用作收集家居垃圾，又提醒根據《公眾潔淨及防止妨擾規例》，亂拋垃圾，包括棄置任何垃圾（例如住宅垃圾）在廢屑箱旁或頂部，已構成罪行。