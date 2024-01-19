地鐵車廂互擠爆衝突　台女遭大媽扯髮壓地　乘客合力出手KO大媽

乘搭地鐵人多擠迫在所難免，最重要互相體諒。台灣1名女子日前乘搭捷運時，車廂比較人多，1名帶有內地口音大媽「從進車廂後就一直用力擠我（台女）」，她原本都無所謂，但由於其他乘客要下車，大媽繼續逼近台女，令她險跌唯有用力站直推到大媽，對方開始狠罵台女，甚至互相推撞，嬲到大媽「拉我頭髮，把我往地上壓」，其他乘客見狀分開兩人，台女事後報警驗傷，網民紛紛安慰「大媽最可怕，要好好保護自己」、「千萬不要放過她」、「遇到衝突記得留證據，拍個照片之類的，不然很難處理」。



由於當時人多互擠，所以樓主和大媽爆發衝突。（台灣PTT討論區圖片）

樓主在「Dcard討論區」表示，事發本年1月14日下午4時許，樓主和朋友乘搭捷運，車廂人多擠迫，其中1名說話帶有內地口音的大媽「從進車廂後就一直用力擠我（樓主）」，由於車廂的確人多，所以樓主並非太介意。

去到其中1個車站時，附近1名男乘客要下車擠到大媽，「因為她離我很近，所以也擠到我」，而由於大媽整個人挨在樓主身上，險令樓主跌倒。樓主見到大媽身旁無人，不明白為何靠在自己身上，唯有用力站直，繼而推到大媽。

當時列車駛至善導寺站和台北車站之間，大媽極度不滿，怒罵「剛剛旁邊有人擠我，你幹嘛推我？」。樓主解釋沒有推她，但大媽堅持被樓主推到，樓主不想再和對方爭執，於是和朋友繼續聊天，惟大媽一直怒瞪樓主，下車時怒罵1句，然後用力推向樓主，樓主同樣不滿，所以用手背輕力推回去，但激嬲大媽，「拉我（樓主）頭髮，把我往地上壓」，而且一直高呼指控遭樓主毆打。其他男乘客見狀立即分開兩人，大媽仍想將樓主拉下車廂繼續施襲，其他人繼續施救，最終大媽離開車廂。

樓主遭大媽扯髮。（《雖然是精神病但沒關係》電視截圖）

樓主事後負傷回家，後悔沒有即時向車站職員求助和報警索償，唯有在網上交代事件。網民紛紛勸喻樓主報警，「大媽最可怕，要好好保護自己」、「千萬不要放過她」、「遇到衝突記得留證據，拍個照片之類的，不然很難處理」。事件吸引當地傳媒報道，連台北市政府警察局捷運警察隊第一分隊副分隊長蕭雨特亦留言希望樓主聯絡。

樓主事後更新指已經報警驗傷，「頭皮有挫傷」，警方和車站職員翻查閉路電視，見到大媽離站畫面，人員會翻查車廂「天眼」紀錄，希望早日緝拿疑犯歸案，「如果有人當天有跟我同車廂並拍到影片，願意的話希望可以提供給我」，同時多謝當日有份施救的乘客。

（Dcard討論區）