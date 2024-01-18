恐怖意外！4歲男童坐父電單車前座　突遭風箏線割喉當場爆血慘死

印度慶典「風箏節」（Uttarayan，又名Makar Sankranti）於每年1月14日舉行，當中也有人會在風箏線上放磨粉以割斷競爭對手的風箏線取得勝利。不過本來該是歡慶的樂事，最終卻釀成慘劇。單在古吉拉特邦（Gujarat）就已有6人於活動期間意外死亡，當中最小的只有4歲，因被風箏線割破喉嚨，導致失血過多當場死亡。



印度古吉拉特邦舉辦慶典「風箏節」期間，共有6人因慶典活動意外死亡。（GettyImages）

綜合印媒報道，古吉拉特邦（Gujarat）居民於14日舉行慶典放風箏，當中馬希薩加爾縣（Mahisagar）1名4歲男童馬奇（Tarun Machhi），於當日下午乘坐父親的電單車回家，在途經博拉迪村（Boradi Village）附近時發生不幸。坐在電單車前座的馬奇被突如其來的風箏線割破喉嚨，大量鮮血湧出，最終不幸身亡。

根據科坦巴警局（Kothamba）官員表示，馬奇頸部有一道明顯傷痕，由於傷口很深，在急救前就已經因失血過多而死。而有份負責救護車服務的EMRI綠色健康服務公司（EMRI Green Health Sevices）表示，至少有66人在慶典間因風箏線受傷求助。

年齡最小的死者僅4歲，因被風箏線割破喉嚨，失血過多而死。（GettyImages）

據報，古吉拉特邦14日至15日一連兩天都有慶典活動，及至15日傍晚，連同死者馬奇在內，已有6人於活動間意外死亡。1名13歲少年放風箏時觸電而死；1名10歲男童從高壓電纜取下風箏時觸電身亡；1名48歲農夫及1名20歲男子踩單車時被風箏線割破喉嚨死亡；1名男子踩單車時被風箏線纏繞頸部，車輛失控翻側，坐在後座的45歲妻子摔倒時頭部嚴重受傷而死。

另外，拉傑科德民用醫院（Rajkot Civil Hospital）院長蒂瓦里（Radheshyam Tiwari）表示，截至15日早上，慶典開始的24小時內就已經有80人因被風箏線割傷頸部而求醫，當中不少人需要進行手術及縫針。

因風箏節出現傷亡的不只人類，卡魯納（Karuna）動物救援組織2日來共收到1959宗求助電話，有市民報稱發現受傷的動物及鳥類，大部份是被風箏線纏繞在樹木或電線杆上。

由於傷亡意外眾多，已引起各界關汪，有指當局將調查事件。

（綜合）