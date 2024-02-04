極核突！OL驚覺門外拖鞋內有精液　偷拍揭陌生男變態行為成功緝兇

台灣有名OL早前在網上訴苦遇到變態事令她極崩潰。她指在家門外放置鞋子，去年出門時穿上白色拖鞋時感到腳下黏黏稠稠，初時不以為意，後來隔數月再次發生，男性友人確認鞋內液體是精液，立即報警，可是因欠缺證據而未被受理，至今年初，她在門外安裝閉路電視蒐集證據，終被拍下陌生男子在門外聞鞋及偷鞋，並在鞋內射精的變態行為，最讓她崩潰的是，疑犯並非大廈住客，而是特地駕駛來犯案，現時已立案，她正考慮控告對方跟騷還是性騷擾罪。



樓主在發現門外的拖鞋，但內裹卻發現有精液，令她大感惡心。 （網上圖片）

女網民早前在Dcard發文表示，她與男友及朋友租住現時的華廈住宅，沒有保安員，每棟大廈又的地下室相通，鐵閘沒有上鎖，陌生人很易從地下室進入大廈。而樓主在門外放了鞋櫃，去年7月出街穿上白色拖鞋時，意外踩到鞋內有黏稠液體，當下不以為意，雖然感覺奇怪，但洗乾淨後便繼續穿。

可是數月後情況再發生，樓主請男友人確認，發現鞋內的是竟是精液，她立即報警，但因沒有拍下任何證據而無法立案，於是在住處樓層安裝閉路電視。

到了今年1月，樓主拍下令人她留下心理陰影的片段，她從影片見到疑犯在凌晨出現，在門外聞她的鞋子，並拿取了她最愛的白色拖鞋，「發現裏面有襪子立馬拿出來聞，把鞋子跟襪子拿出走到樓梯準備犯案。

樓主男友將片段帶到警局，並找大廈委員查找疑犯的身份，發現他並非大廈住客，而是特登駕車到來犯案，令樓主十分崩潰，因她成為對方的特定犯案目標，懷疑對方已跟蹤了她一段日子，感覺人身安全受威脅。

後來警方掌握了疑犯的車牌，並鎖定其身份，樓主被告知可控告對方《跟蹤騷擾防制法》或性騷擾，性騷擾最多只是罰款，《跟蹤騷擾防制法》則可判監禁。