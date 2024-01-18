帶狗搭巴士？乘客拍照網上公審：仲要無入狗袋　網民反應竟然係…

乘搭公共交通工具居然公然攜帶寵物？日前有網民乘坐九巴時，遇見有乘客帶同狗隻登車，對方亦沒有使用狗袋，故貼圖公審「下次唔該請搭的士」。不過帖文卻未獲網民力撐，反而被指多事無聊，「又唔係傷天害理，又唔X係影響到你」、「隻眼開隻眼閉啦」；不過亦有人覺得「規矩就係規矩」，「如果有個對狗毛敏感嘅（乘客）出咗事，入邊個數」、「唔係影唔影響嘅問題，其實啲人可以自律少少」。根據九巴規定，除了陪同失明人士乘車的導盲犬外，乘客不可攜帶活禽鳥、寵物或其他動物上車。



有網民不滿同車乘客帶同狗隻坐巴士，公審對方引來兩極討論。（FB「香港交通及突發事故報料區」圖片）

樓主在facebook群組「香港交通及突發事故報料區」發帖，圖片所示相信事發於上周四（11日），她乘搭九巴路線249X，由青衣開往沙田博康，並坐於上層座位。途中目睹有2名乘客「偷雞」帶同1隻黑色狗隻登上巴士，亦沒有把牠放進狗袋內，而且狗隻外觀不像導盲犬，故「溫馨提示」公共交通工具只可攜帶導盲犬，兼稱「下次唔該請搭的士」。

帖文引來網民兩極討論，許多人認為樓主多事，「其實有無影響到你？」、「有時某啲事，隻眼開隻眼閉啦」、「又唔係傷天害理，坐車就休息下啦，仲要影X人網絡公審」、「點解你唔直接話佢？或者走落去同司機講」、「如果狗狗無喺巴士大小便，我OK㗎」、「見到有狗袋，可能（涉事乘客）覺得坐喺自己個位度俾佢出嚟透吓氣」、「香港係Pet friendly方面落後啫，大把地方貓狗可以奉旨搭巴士，袋都唔使入」。

不過同時有部份人認為乘客應要懂得自律，「事實公共交通工具係唔可以帶寵物」、「唔係影唔影響嘅問題，其實啲人可以自律少少」、「如果有個對狗毛敏感嘅（乘客）出咗事，入邊個數」、「養得寵物預咗有支出㗎啦，的士錢都俾唔起，學咩人養寵物啫」；亦有狗主認同「規矩就係規矩」，「喺外國係可以同佢哋坐巴士火車，但係我喺香港不嬲都自己揸車」。

除陪同失明人士的導盲犬外，九巴規定乘客不可攜帶活禽鳥、寵物或其他動物上車。（示意圖／資料圖片）

九巴現時規定，乘客不可攜帶活禽鳥、寵物或其他動物上車（ 陪同失明人士乘車的領行狗隻除外）。據《公共巴士服務規例》第10(2)(c)條，除陪同失明人士乘車的導盲犬外，乘客不可攜帶活禽鳥、寵物或其他動物上車。如車長發現乘客攜同寵物或其他動物上巴士，可要求乘客離開車廂，若有需要亦可報警處理。

（FB「香港交通及突發事故報料區」）