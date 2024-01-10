企巴士走廊撳電話！港男被公審阻礙乘客上車　出PO者因1點反捱批

繼關愛座後，現在連站立位置都引爭議？日前有乘客不滿發文，指搭巴士時看見有男士站於狹窄走廊間，批評對方阻礙其他乘客上車，以致「個個巴士站企滿人」，並斥對方「仆X」，惹來網民熱議。有人認同樓主指對方自私；不過更多人留意樓主應坐於四人座位，對方站立位置根本對其無影響，故反斥其多事，「你讓個位畀佢坐，你企入啲咪得囉」、「企到出唔切嚟落車，你滿意未？」。



有港男站於巴士走廊位置，被公審阻礙乘客上車。（FB「香港交通及突發事故報料區」圖片）

樓主在facebook群組「香港交通及突發事故報料區」發帖，不滿怒斥「個個巴士站企滿人上唔到車，都係因為呢啲仆X」。圖片所示，巴士下層大部份座位都坐滿乘客，1名男乘客則戴着耳機並凝視手機，單手緊握扶手站於巴士狹窄走廊間。走廊後方其實仍有大量空置，他卻沒有移後，令其他上車的乘客只能被迫站於車頭，變相令「企位」變小。

惟有人留意樓主應該坐於四人座位，故批評公審行為「多事得滯」。（FB「香港交通及突發事故報料區」圖片）

雖然有網民認為涉事男子「阻住晒」，「小X佢啦」、「試過坐尾班車，啲人死都唔行入去，十幾個人上唔到車，要自己轉車返去，太自私」。惟更多人留意到樓主拍攝位置應該是坐於四人座位，故指公審屬多此一舉，「你讓個位畀佢坐，你企入啲咪得囉」、「不如話前面啲人全部啞嘅，唔X叫佢死開」、「如果未上夠人個司機係會繼續上，到啲人被塞住上唔到，個司機會安排，的確唔使乘客去干涉邊個企邊度」。

亦有人為男子平反，「企側邊無乜唔妥」、「企到最入落車咪又煩到人」、「佢要企到幾入先唔會俾人影相公審？企到出唔切嚟落車，你滿意未？」、「咁佢隔籬嗰幾個都唔肯行入去，你唔影埋嗰幾個？」。

（FB「香港交通及突發事故報料區」）