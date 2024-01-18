機場巴士車廂塞爆行李　變玩層層疊　乘客分析成因：想行都行唔到

自從各地解除封關，港人外遊機會增加，同時亦多了不少訪港旅客，有網民近日分享照片，目擊所乘搭的機場巴士車廂內，行李數量多到要放地下，幾乎堵塞了走廊，令乘客走動時相當狼狽。不少網民留言批評部份人行為自私，阻礙了其他乘客，亦有網民指全是1個原因導致這奇景。



相中可見，車廂內已坐滿人，部份乘客更要企足全程，但放在地上的行李已多到疊起幾層，完全塞住走廊位置，乘客要走動相當困難。（Facebook群組「是日快快-巴士即日相」圖片）

該網民近日於Facebook群組「是日快快-巴士即日相」上載相片，表示近日乘搭機場巴士A12線往小西灣方向，不少遊客及剛返港的乘客也帶着行李一同上車，結果車廂內的行李架也未能擺放全部行李，有些更要放在附近地下，幾乎塞爆車廂。

相中可見，車廂內已坐滿人，部份乘客更要企足全程，但放在地上的行李已多到疊起幾層，完全塞住走廊位置，乘客要走動相當困難。

相片引來不少網民批評，認為部份乘客相當自私，把行李放到輪椅位，但同時又指巴士車廂設計根本不足以應付太多遊人，加上現時改為1小時1班車，結果造成人多行李也多，導致這「空前盛況」，留言稱「機場應該用有旅遊巴，下面有大行李箱那種」、「未到大橋香港口岸都爆咗，唔使上客啦」。

（Facebook群組「是日快快-巴士即日相」）