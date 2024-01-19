廣州酒店房卡上列5條規矩「勿用來切菜、刮痧…」有一條仲離譜

日前有一名網民分享，某日到大陸廣州一間酒店住宿，拿到房卡後，看見上面洋洋灑灑列了5點注意事項，包含請勿損壞及丟失房卡、賠償損失人民幣30元。不過，另外3條奇葩規定卻讓他十分困惑，不解詢問：「這到底是老闆的鬼才，還是背後有故事？」出乎意料的提醒事項也引起網民熱議。



【圖輯】點圖放大看「房卡上列出什麼規矩」及網民分享更離譜的規定有什麼👇👇👇

+ 6

一名網民在小紅書發文並貼出一張房卡照，分享酒店的奇葩規定。只見房卡上列出5點注意事項，其中「請勿損壞及丟失」、「賠償損失30元」都算常見，真正讓他困惑的是另外3條規定，分別為「請勿使用於發射飛鏢」、「請勿使用於刮痧」、「請勿使用於切菜」。原PO百思不得其解為何要特別列出禁止刮痧、切菜、當飛鏢，好奇詢問網民：「這間酒店是經歷了什麼事？」

【相關圖輯】人夫幫襯「純精小吃部」擔心被老婆誤會 網民教一招自證清白（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

貼文一出，網民紛紛搞笑表示，「酒店是怎麼發現的？」、「求心理陰影面積，它是經歷了什麼？」、「本來還不知道有這麼多用途」、「奇葩規定的背後必然有過奇葩的經歷」、「懂了，先切菜、刮痧，再當飛鏢扔了，最後賠償30元，完美」、「30元套餐誠摯邀請您體驗」、「本來酒店不說，我不會這麼做，但既然都說了，那我一定要叛逆」、「那可以用來刮刮樂」。

【相關圖輯】女子驗孕交出一杯大便全因這個誤會 網民笑完「有味」後反讚叻女（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 9

另外，也有不少人分享，「刮痧很好用，真的」、「我真的會拿來當飛鏢」、「我看過最離譜的是禁止使用微波爐加熱」。還有網民猜測，會特別寫「請勿使用於切菜」，可能是怕食材被房卡上的細菌污染，擔心房客因衛生問題投訴酒店。

【相關圖輯】蘇軾《前赤壁賦》真跡曝光 證四字成語「滄海一粟」竟寫錯一千年（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 8

延伸閱讀：

網友爆料華航素食餐老外吃全套、陸籍婦人僅2小菜 華航解釋原委無差別待遇

他硬跟女友家赴日旅遊豪喊「我買單」 見機加酒報價崩潰：後悔了

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】