台灣旅遊注意！香港旅客做錯一件事　入境即發現四張悠遊卡全被盜

台灣人手一張的悠遊卡，可以反覆儲值和支付，無論是大眾運輸、停車場或超商等，都能夠輕鬆使用悠遊卡，不同造型更吸引許多民眾購買收集。然而，一名香港遊客日前抵台時，發現4張悠遊卡無法正常使用，經詢問後得知，竟意外被不法人士全部盜領！



【圖輯】香港旅客做錯一件事「悠遊卡全被盜」點圖放大了解網民建議點算好👇👇👇

+ 5

一名香港遊客29日於Facebook Group「599坐火車慢遊台灣」發文，公開入境台灣時所發生的離譜事件，擁有4張悠遊卡的他，發現餘額居然被不明人士盜領，導致悠遊卡全都失效了。該名遊客接著指出，經親人的協助下，致電詢問悠遊卡公司了解情況，原來早在本月26日就有人記名申請退款，但不是他本人。

此時，該名遊客才想起，或許是曾在群組中曬出4張悠遊卡的照片，不慎暴露卡號，才會讓不法之徒有機可乘；他也無奈表示，雖然悠遊卡餘額不多，但內心實在不爽，如今也想詢問廣大網友是否該報警處理，同時提醒大家：「發文時要留意一下個人資料！」

【相關圖輯】大陸網紅遊台5日苦勸「千萬不要來台灣」 排錯隊呻：自己被騙了…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

貼文一出，網友們氣憤不已，建議他馬上報警，並把先前的貼文截圖保留證據，「可以報警告侵佔」、「11／26還不久，趕緊報警處理，這行為不可取」、「台灣的捷運站到處有監視器，再加上具名申請退款，一定可以找到人」、「怎麼別人沒有拿卡 就可以退費？要本人才能掛失退款啊」、「金額一回事，重點此風不可長」。

【相關圖輯】內地遊客赴台旅遊 一落機衝去買這東西 兩岸網民齊讚識貨（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

延伸閱讀：

民調／大失血！「這總統人選」厭惡度飆第1 破5成絕不投他

【本文獲「TVBS」授權轉載。】