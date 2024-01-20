$88芝士蛋糕！驚見薄到得「一條」　食客斥似食剩　網民：食刀工

實物與圖片不符的事件不只在網上購物時才會發生，最近就有網民於facebook分享，表示於連鎖餐廳叫了1客芝士蛋糕，但餐點上桌時卻被眼前的實物嚇倒，樓主指該蛋糕的份量少得可憐，更像被吃剩一樣。不少網民看過實物照後紛紛被逗笑，留言稱「嘩，係咪五餅二魚啲朋友」，甚至指「80蚊係刀功」。



相中可見，其蛋糕的份量比一般切件蛋糕更「幼身」，猶如被人吃剩，份量非常少。（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」圖片）

該網民於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上載相片，稱近日在某連鎖餐廳點了1客芝士蛋糕，詎料上桌時即被眼前的實物嚇倒。相中可見，其蛋糕的份量比一般切件蛋糕更「幼身」，猶如被人吃剩，份量非常少。樓主更在帖文不忿地表示認為自己被騙，蛋糕盛惠88元，而且要收加一服務費。

帖文引來不少網民留言，表示樓主應叫餐廳「回水」，「我覺得……我真係……識條鐵咩」、「堅定流啊？$88咁樣我實出聲」、「一個蛋糕 切24份，24×88=2112，好賺喎」、「80蚊係刀功，你畀8蚊可以又食又欣賞，簡直係見到由治及興嘅好處」、「Waiter 拎埋嚟，手震都會整冧個蛋糕」。

惟也有網民質疑帖文的真實性，認為樓主「講大話」，「你係咪講漏咗呢個係跟餐加20蚊嘅蛋糕，小心俾餐廳告返轉頭」、「我唔信88蚊會畀咁少」。

（Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」）