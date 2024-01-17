嘟八達通未過數　餐廳員工追出叫付錢　食客呻被屈反遭網民斥西客

現時愈來愈多人使用電子支付，但過賬時可能會引起誤會。最近1名食客在網上發文，表示他日前在荃灣1間茶餐廳用餐後以八達通付錢，惟他戴着耳機，故未有留意到交易未完成便離開，後來員工追出餐廳大聲叫停他，直呼他未付錢，讓他感到非常尷尬，更被路人誤會他「食霸王餐」。樓主事後在社交平台公審餐廳，卻被更多網民反斥他是「西客」，稱「畀錢時我會睇吓扣唔扣到錢，再睇餘額，戴住耳機唔係大晒」。



1名食客不滿被餐廳員工冤枉「食霸王餐」，在網上發文公審，卻被大批網民反稱西客。（facebook圖片）

樓主周日（14日）在facebook群組發文，表示他當天到荃灣1間茶餐廳用餐後，使用八達通付錢，「嘟完之後走人」，不料有員工其後追出餐廳門口，大聲地叫停樓主，並指他未付錢，許多途人的目光立即注視着他，讓樓主感到很尷尬。

樓主續指，「其實我係嘟咗，唔知點解嘟唔到，但因為我兩隻耳仔喺聽緊耳機，以為畀咗就走人」。他在文中批評該餐廳的員工用詞不當，不應直指他未付錢，而是說「過唔到機」、「未過到機」等，怒斥「唔係走出嚟大聲話我（未畀錢），搞到我好似食霸王餐」。他又指自己已光顧該餐廳多年，卻因此一事而感到非常氣憤，「晨早流流俾人屈，祝你早啲執笠」。

樓主在使用八達通付錢時，沒有注意到未完成交易便離開。（《恭喜八婆》劇照）

不過，帖文一出，更多網民反斥樓主有錯在先，紛紛留言稱「明明自己錯在先，就講到人哋錯晒，呢個人格真係特別」、「大聲又話人大聲，細聲你又自己塞住隻耳好似唔關自己事咁」、「我做收銀嘅，不過有好多X樣真係扮嘟八達通」、「樓主自己唔啱唔留心在先，起碼望下有冇成功扣錢，都係兩三秒時間，而家咁多人搏大霧；況且，你真你未畀錢，人哋冇屈你」、「咁事實你係未畀喎，佢又無屈你，你自己過唔到數，又要塞住隻耳，可能人哋細細聲話咗過唔到數，你仲走，畀我都大聲喝住你啦」。