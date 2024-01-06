趕收工？一家4口餐廳點火鍋　因侍應這句話嬲到走　1點反被批西客

香港政府為刺激疫後經濟，於去年9月大力推行「夜繽紛」計劃，不過外出用餐時都要注意餐廳的打烊時間。早前有港爸和家人出外晚飯，到達餐廳時獲告知只有1小時用餐時間，而他想點火鍋套餐時，侍應即問「開個火鍋要食好耐喎，你哋食唔食得切？」，樓主全家決即時定轉到其他餐廳用膳，惟帖文1句話惹來網民兩極討論。



有人批評樓主是西客，「唔好睇到自己千零蚊咁重要啦」、「員工未必有OT，到時人哋係犧牲自己時間去Services你」；惟有人認同侍應服務質素欠佳，「呢啲餐廳唔抵幫，趕客」。



港爸與家人去吃晚餐，事後公審侍應態度如趕收工惹議。（《夜香鴛鴦深水埗》劇照）

該港爸於facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，指當日原本打算和家人吃牛扒，晚上8時30分到達餐廳，有侍應上前表示9時30分便要「清場」，詢問他們「食唔食得切」，樓主回覆指無問題。由於全間餐廳只有1枱客，他們卻被安排坐近門口位，樓主一家便自行調位，選坐另一張枱。詎料侍應稱：「呢張枱我啱啱抹完，唉，不過你想坐就坐啦」，並指餐廳以「人頭」計算，意味樓主一行4人需共點叫4個餐。

樓主解釋，同行有小童擔憂叫套餐會「食唔晒」，侍應則稱「叫夠120蚊嘢就可以當一個餐」。樓主詢問對方提供餐牌時，侍應卻回覆「你掃QR Code可以睇到有咩食」。樓主下單時點叫牛肉火鍋套餐，侍應又問：「開個火鍋要食好耐喎，你哋食唔食得切？」樓主全家當下「你眼望我眼」，示意「不如去另一間食?」，然後即時起身轉場。

當他們準備離開，樓主太太和2名女兒已經走到餐廳門口之際，侍應突然截停樓主，表示「你哋鍾意食到幾多點就幾多點，我已經開咗張單」。樓主沒有理會便直接離開，同時感嘆「原本諗住振興香港經濟，一家四口千零蚊食餐飯」，最後只用了200多元吃炸雞。

有網民批評樓主是西客，「唔好睇到自己千零蚊咁重要啦」、「作為員工我淨係想準時收工」。（《阿媽有咗第二個》劇照）

帖文引來網民批評樓主是西客，「1個鍾真係食唔切打邊爐喎」、「不要有小小幫襯而自以為上帝」、「佢（餐廳）最好同地鐵巴士一樣，通宵營業服侍一家幾口最好」、「唔好睇到自己千零蚊咁重要啦」、「作為員工我淨係想準時收工」、「其實開爐前提你，總好過收工前黑你面，大把人答夠時間食，最後就小人哋趕你走，員工未必有OT，到時人哋係犧牲自己時間去Services你」、「其實都明點解侍應咁做，因為香港真係好多X客，門口寫明收21:30，到22:00都賴死唔肯走，係要人哋落半閘先死死氣咁走」。

不過亦有人認為該侍應服務質素未如理想，「第一句就根本就唔想做你生意」、「垃圾服務，唔食無蝕底，早啲執」、「呢啲餐廳唔抵幫，趕客」、「最仆街就係畀人入去食話無問題，就係咁催，叫人落單有又無人手，成個過程催命符係咁收碟」、「間餐廳請着呢位員工，宜家仲未執算好嘢」、「不是香港人不想振興經濟，是業界做衰自己」、「無謂勉強自己係到捱生捱死多怨言，無客幫襯，你老板有X糧出畀你班友仔咩」。

（FB「香港茶餐廳及美食關注組」）