車Cam片瘋傳｜私家車大開天窗　男乘客上半身伸出車外吹風超危險

無論是司機還是乘客都應遵守交通規則。近日網上廣傳1段車cam片，有司機沿太子道東行駛時，發現旁邊行車線1輛私家車的「異狀」！原來私家車中有1名男子突然從汽車天窗伸出上身，將大半個身體探出車外「吹風」。影片引起網民熱議，不少人批評男子疑無戴安全帶違法又危險，「慌死人唔知你正在犯法」、「出意外隨時無命！」。



近日網傳一段車cam片，有男子從汽車天窗伸出上身，將大半個身體探出車外「吹風」。（「車CAM特警」YT影片截圖）

該段車cam片近日在多個社交平台引起廣泛討論，而影片下方的時間顯示當時為1月15日晚上9時50分左右，地點應為太子道東、啟德機場舊址附近。從片段可見，當司機往西貢及觀塘方向駛至加油站時，左側往新蒲崗及黃大仙方向行車線上，突然有1輛黑色私家車駛過。車內1名穿深色外套的男乘客於車廂內站起，從汽車天窗伸出上半身，腰部以上全部露出車外。男子僅以雙手握住天窗窗沿，一直到汽車準備左轉也不見他坐下，非常危險。

影片引起網民熱議，有網民笑指男乘客「兜風」的行為似是在拍「80年代MV（音樂錄像）」，亦有人表示「5座1企位」、「又不是80年代」。有網民就批評片中男子行為違法又危險，隨時累己累人，「係咪唯一可以告乘客無扣上安全帶？」、「慌死人唔知你正在犯法，一路上咁多cam，蠢都要俾人知」、「飛粒石仔埋去就GG」、「出意外隨時無命！」。

（車cam特警）