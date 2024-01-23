父傳短訊邀回家吃蛋糕　港男咁回覆後揭真相極後悔：好想攬住爸爸

不少子女成年及有經濟能力後，或會選擇搬離家中，導致與家人見面的次數大減。最近1名男子就在討論區發文，表示日前收到父親的短訊，問他周末會否回家吃飯，又稱「屋企有蛋糕食」，樓主不以為然，簡單回覆1句「唔返啦」，惟當他後來發現原來該周六是父親的生日，才驚覺父親不但打算自己買生日蛋糕，還小心地「提醒」樓主回家吃飯一起慶祝。樓主大感後悔，在文中直言「我呢一刻好想攬住爸爸」。網民看帖文後罵樓主是「X街仔」、「不孝」、「老竇生日都唔記得」，紛紛勸他請爸爸吃飯「補數」。



1名網民發文指日前收到父親短訊，問他周末會否回家吃飯，還指家中有蛋糕，他不以為然地回覆「唔返啦」，不料後來發現該周六其實是父親生日。（《假面女郎》劇照）

該名網民於連登討論區「老豆生日買蛋糕比自己食…」為題發文，表示他日前收到父親的短訊，問道「星期六返唔返屋企食飯？屋企有蛋糕食」。由於樓主以前與家人同住時，父親的工作為負責運送蛋糕，故不時都會帶蛋糕回家，而今次看到短訊內容，樓主也沒有太在意，便直接回答道「唔返啦」。

在回覆父親的翌日，樓主於刪除手機內的照片時，無意中看到往年在父親生日時拍攝的照片，才驚覺該周六正正就是父親的生日，而對方也早已辭去運送蛋糕的工作，「即係個蛋糕係佢買畀自己的」。

樓主後來才發現父親短訊的真實用意是希望他回家一起慶祝生日，該短訊中所指的蛋糕其實是父親為自己買的生日蛋糕，讓樓主感到非常內疚。（示意圖 / Richard Burlton / unsplash ）

樓主後悔萬分，坦言「我呢一刻好想攬住爸爸」。帖文亦引來大批網民留言，不少人認為「有心唔怕遲」，建議樓主早點回家好好與父親慶祝生日，留言稱「買多個同佢食啦」、「而家去攬返，佢會仲開心㗎」、「要攬就即刻做，呢啲都要擇日」、「珍惜啦X街仔」、「其實人永遠都學唔識珍惜兩個字，其實唔需要等失去咗先明白，口講幾多唔做就無意思」。

另外也有網民直呼「離譜」，批評樓主竟然忘記父親的生日，「X街仔」、「你個不孝子」、「不孝，仲話唔返去食」、「幾時正日生日你唔知㗎咩？」、「會唔會連自己老竇生日都唔記得？」。