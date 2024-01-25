公屋｜山景邨公共設施霉爛　港女嘆買咗會後悔　網民：你瞓出面咩

今時今日一屋難求，買到樓有瓦遮頭已經心滿意足。有港女在網上大呻，羨慕以前有人用10多萬元買公屋，但早前去朋友位於屯門山景邨的住處欣賞新裝修情況，發現「公共地方霉霉爛爛」，包括所有𨋢門均是生鏽，大部份油漆脫落，相信情況只會繼續惡化，「買咗有機會後悔」。網民笑言「有時睇嘢唔好太表面」、「你平時瞓大廈公眾地方？」、「典型冇錢買又唔想人哋買」、「點會後悔？好多人靠間賣咗間公屋，出面買多幾層樓收租，唔識運用係用嗰個（人）既問題」。



樓主嫌棄山景邨公共設施保養一般，但網民持相反意見。（資料圖片）

樓主在facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」表示，以前聽到港人用10幾萬至20萬買一間面積數百呎公屋，「真係有啲羨慕」，但日前到朋友位於山景邨住所欣賞新裝修情況，發現「啲公共地方霉霉爛爛，升降機門全部生鏽，大部份油漆脫落」，估計情況愈來愈差，覺得購買山景邨公屋可能會後悔。

網民紛紛討論，部份人認同樓主，「邊個會想住山景？」，但亦人認為「你平時瞓大廈公眾地方？」、「買到先講啦，入屋都有排輪」、「典型冇錢買又唔想人哋買」、「點會後悔？好多人靠間賣咗間公屋，出面買多幾層樓收租，唔識運用係用嗰個（人）嘅問題」、「買咗就自己，人數唔夠都唔使大屋搬細屋」。

（facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」）