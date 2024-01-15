驚！內地客付$20要求上老婦公屋借宿：不想租酒店　遭拒後續超狂

【香港旅遊】不住酒店住公屋？網上近日流傳影片，有據指是內地遊客男子，在深水埗街頭向1位老婆婆支付20元，要求上婆婆公屋借宿，明言「我去嗰度瞓下覺，我唔想租酒店」。婆婆聞言拒絕「做咩你搞我啊？唔好搞。唔得，唔方便」，男子即要求取回20元，但仍然勸說「我住一兩晚咋喎」，婆婆則繼續拒絕。

影片引來網民熱議，讚婆婆做法正確，「真係咩嘢都做得出」、「黐X線」、「小心引狼入屋」。但也有網民認為情節太誇張，質疑真偽，「好假喔！」、「拍片博流量？」。



網上近日流傳影片，有據指是內地遊客男子，在深水埗街頭向1位老婆婆支付20元，要求上婆婆公屋借宿。（影片截圖）

網上流傳影片長逾1分鐘，由抖音網紅於影片平台分享，之後再轉載到本港公屋討論區群組。影片見到，1名據指是內地遊客男子，在深水埗汝州街街頭向1名老婆婆支付20元，要求上婆婆公屋借宿，「到時妳（婆婆）執完（執拾公屋），我搬上嚟住喇喎」。

婆婆聞言即時拒絕，「閘住，南昌邨唔可以收留你㗎，你講笑啊？」。男子問不留借宿原因，婆婆解釋「房屋署公屋唔可以收留人」，惟男子未有放棄，繼續指「我同你一齊住咋喎……我咪瞓廳咪得囉，妳瞓房咪得囉」。

婆婆再次拒絕，「做咩你搞我啊？唔好搞！」，男子則強調「無話搞你，咁我去嗰度瞓下覺啫，我唔想租酒店啊嘛」。婆婆重申「唔得，唔方便」，男子於是要求婆婆返還20元，「咁你還返廿蚊畀我啦」。婆婆表示會歸還，男子卻不死心問「我住一兩晚咋喎」，婆婆回應「唔得㗎，兩晚都唔得」。

影片至此結束，2人對話期間，旁邊相信是男子友人一直傳出笑聲。

男子明言因不想租住酒店。（影片截圖）

網民看過影片議論紛紛，有人讚婆婆拒絕陌生人入屋做法正確，「婆婆做得好」、「小心引狼入屋」、「真係咩野都做得出」、「大癲」、「黐X線」。但也有網民認為情節太誇張，質疑真偽，「好假喔」、「無咩可能」。

翻查資料，該影片於日前上載到抖音，標題留言「以為去佢屋企住就可以同佢親密接觸，點知咁都俾人拒絕，原因係我唔夠靚仔」。而有網民認出，婆婆疑是本港深水埗網絡紅人，經常有網紅找她拍片分享，認為今次影片可能也只是「開玩笑」，「拍片博流量」。