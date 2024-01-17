公屋｜首派天水圍天恩邨高層　驚見「蚊型廁所」秒拒：門都閂唔到

久候公屋卻未必能派到理想單位。近日有網民分享稱獲派天水圍天恩邨，本有意接受，但上門一看到「蚊型廁所」，即崩潰指連門都關不上，「有咩理由關唔到廁所門呀？」，故決定等下次編配機會。有網民同意指「咁細的確唔理想」、「肥啲都唔得」，但亦有人表示「嫌三嫌四唔好要啦，大把人等住要」。



有網民稱獲派天水圍天恩邨，因看到廁所太小而決定拒絕。（公屋討論區圖片）

日前有網民在公屋討論區發帖稱公屋首派獲派天水圍天恩邨，並表示「原來都打算接受」，可是上單位一看才發現廁所細得驚奇，不滿指「真係接受唔到個廁所，連門都閂唔到」。樓主指廁所太狹窄，如果想關上廁所門，就必需先貼着馬桶邊站，並解釋考慮到要長住，認為廁所空間過小實在不宜，因此「想再博下派」。

從圖片可見，一開門廁所的全貌就盡收眼底，緊鄰馬桶的牆身上掛着花灑。據房署資料所示，天恩邨原為中轉房屋，故單位一般較細，而當中最小的單位僅8.2平方米（約88呎），廁所面積亦只有不足1平方米（約10呎）。

帖文在網上引起的迴響不小，有網民同意樓主看法，認為廁所太細，「咁細的確唔理想」、「大肚婆點算」、「12月尾拒絕咗天恩仲未轉s2，廁所廚房都細，我入唔到去」，亦有人分享個人經歷指若拒絕原屬中轉屋的天恩邨第一期的公屋編配，房署將不會計算在3次編配機會之內，「留意返！呢一派應該唔計數！」、「仲可以再搏下」。

有部份網民認為天恩邨配套甚佳。（公屋討論區圖片）

不過，有部份網民就指出天恩邨配套甚佳，若僅因為廁所太細而拒絕編配實是因小失大，「天恩街市買嘢咁平，周邊配套又好仲想點」、「我住咗18年，風水好，你又唔係瞓廁所，屙督尿沖個涼有問題咩？」、「嫌三嫌四唔好要啦，大把人等住要」、「如果係因為個門嘅原因唔要認真onX」。有網民建議只需將門改成趟門或可摺門已可解決問題，亦有人希望房署能安排進行適當擴建。

（公屋討論區）