回家驚見「牆身地板嘔泡」　與鄰居裝修有關？　網民指：你執到寶

鄰居裝修或大廈維修，可能會為住戶帶來困擾。近日有網民發現家中牆壁下方及木地板罅隙「離奇嘔泡」，大量淡黃色不知名泡沫湧出，故拍照詢問網民原因。有眼利網民認出「泡沫」其實是建築防水物料「膨脹膠」，亦俗稱「打針」，以針管設計噴出膨脹泡沫填補罅隙，泡沫乾後會變硬，可以防止漏水。有人猜測可能是鄰居裝修防水或大廈維修外牆導致，並認為樓主「執到寶」，「啲膠填密埋你牆裏面啲空位」、「同你止埋漏」。



有網民發現家中牆壁下方及木地板罅隙「離奇嘔泡」，問過其他網民後才知道是建築防水物料「膨脹膠」。（「家居維修交流平台」FB圖片）

該網民在Facebook群組「家居維修交流平台」發帖詢問，稱旅遊2天回家後驚見房間出現異樣，牆壁下方縫隙及木地板罅隙「嘔泡般」湧出大量淡黃色不知名泡沫，泡沫已經乾硬，難以清除。從圖片可見，泡沫似從牆身另一邊滲出，流淌積聚到地板，放在牆邊的行李篋也不能倖免「被定型」在那。他表示「地板都打起」，不解問「家居突然出現這東西，什麼來的，如何清理」。

有眼利網民一眼認出這些「泡沫」其實是建築防水物料「膨脹膠」，故猜測「左右或者下層單位漏水打針，走入你單位」、「係咪你個單位漏水唔整，樓下搵人打針呀？」，不過樓主指受影響房間沒有水管，「個房點漏水？」、「房間冇水喉」，牆身也不是相鄰廚房及廁所，牆另一邊是大廈外牆。近日大廈要換紙皮石，「外牆有個細棚」，不知是否與事件相關。

有網民提醒樓主不要自行處理，而應先向大廈管理處報告事件，「咁搵管理處，一係外牆工程打針，一係正如其他人咁講樓下廁所天花打針」、「唔好自己搞，應該等人哋嚟搞」。不過有網民就覺得樓主「因禍得福」，「人哋打防漏針去到你到，證明你屋企漏水」、「清一清好過漏水呀，你好彩」、「其實樓主，你行運，啲膠填密埋你牆裏面啲空位」、「你執到寶啦！同你止埋漏」。

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