鄰居裝特長冷氣機　貼實鄰屋玻璃窗導致又嘈又熱　網民建議咁反擊

家居裝修翻新乃屬正常，但也不能阻礙到鄰居生活。最近有網民發文大呻，稱鄰屋早前裝修，安裝了1部超長的窗口冷氣機，「機尾貼住我個窗，貼到實一實」，導致他無法抹窗，甚至發現窗邊滲漏，也因冷氣機緊貼而不能維修。樓主更指，鄰居開冷氣時影響更大，「又嘈又熱又震都係我呢邊受影響」，慨嘆曾透過物業管理處與相關住客溝通無果，對方堅持不肯處理，令他非常煩惱。網民則紛紛為樓主獻計，開玩笑指「你喺佢後面散熱裝塊板檔住，佢部機好快打柴」。



1名網民發文，稱鄰居早前裝修，安裝了1部超長的窗口冷氣機，機尾緊貼其窗口，導致他無法抹窗，而且對方一開冷氣，「又嘈又熱又震都係我呢邊受影響」。（facebook圖片）

樓主於facebook群組「家居裝修分享谷」發文，指其寓所與鄰居家呈「L字型」，早前對方裝修單位，安裝了1部超長的窗口冷氣，冷氣機尾與貼緊其玻璃窗口，「貼到實一實，我想抹窗都抹唔到，個窗有滲漏要維修都做唔到了，仲有就係如果佢一開冷氣，又嘈又熱又震都係我呢邊受影響」。

樓主續指，參考同屋苑其他住戶，未見有單位將冷氣機安裝至鄰居窗口附近位置，坦言「最少都會隔開大約20cm，畀人做清潔維修嘅」。樓主曾嘗試透過物業管理處與鄰居溝通，惟對方不肯處理，堅稱自己沒有違法，加上目前難以將冷氣機移位，故管業處也表示無計可施。

求助無門的樓主大嘆，「我真係嬲到瞓唔着，點解可以咁自私無賴？隨便侵犯別人權利的人可以安居樂業，我就求助無門，這社會還有公義嗎？」。不少網民看過相片紛紛留言獻計，笑言「𠵱啲先好玩，邊個善良邊個輸，畀我就會開個窿喺廚房放條抽油煙機喉對住佢部機」、「非常簡單，每日噴漂白水／鹽水（梅花間竹）抹𥦬，唔覺意噴入埋人哋部機，不出1年包壞，唔使覺得內疚，佢賤格先」、「窗口要每日用漂白水清潔」。

不過，也有網民認真留言，建議樓主查考建築圖則，假如發現鄰居違法，可循正當途徑解決問題，「你可以去查下建築圖則，睇下佢係咪改過個冷氣窗口位，正常係唔可以改位，改位要去屋宇處申請嘅，再嚟度清楚到底佢部機離開外牆幾多cm，有例規管離牆長度㗎，唔係你想點裝就點裝，但如果以上兩點都合乎標準，咁就真係冇乜正途方法可以解決」。