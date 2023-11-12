我家住在爛尾樓！女子花10萬裝修成唯一住戶　晚上全黑網民話危險

不幸買到無法完工的「爛尾樓」，收不到樓還要供款，實在太慘了。四川1名女子早年購買一處物業，不幸碰上建築工程「爛尾」，至今不見復工的可能性，她只能無奈入住沒有電和燃氣的單位，成了該爛尾小區中的唯一住戶，入夜後更必須靠電筒照路家路。為了「有個溫暖治癒的地方」，女子花了10萬人民幣（約10.7萬港元）裝修單位，靠一門之隔，分開破敗樓道與溫馨小家。



影片在網上引起熱議，不少人擔心女子的安全，「說實話，很不安全，尤其都發到網上了，很不安全，永遠不要低估人性」。



四川1名女子早前不幸買了「爛尾樓」，她只能無奈入住，成了小區中唯一的住戶。（微博影片截圖）

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該名四川女子早前不幸買了「爛尾樓」，大廈內沒有其他業主居住，整個小區也完全沒有通電，到了晚上就一片漆黑。小區情況如此惡劣，但該女子無可奈何下只好堅持入住，幸升降機是施工方用電，目前還未停電，因此出入尚有升降機可用，不過大樓內部完全沒有光源，晚上回家就必須用電筒照明。女子之後花費10萬元（約10.7萬港元）裝修該個約387呎的單位，又安裝了電子鎖，並在網上分享家居新面貌影片，相關片段近日在網上廣傳。

從影片可見，樓內長長的走廊在早上有牆外的自然光照射還算光亮，不過到了晚間就伸手不見五指，轉角有什麼都看不見。不過，當業主打開自己家門後，裏面柔和光線及裝修布置，給人截然不同的溫馨家庭感覺。

業主在社交平台發帖，表示大樓沒有管理員，故不需繳交物業管理費，但大樓沒有通電，也沒有接通天然氣，她的單位內只能靠接用工業臨時用電，「可以裝修入住，電卻只能外接供日常使用」。雖然不幸碰上爛尾樓，但她仍然努力完成屋內裝修，以成就「夢想中家的樣子」。

女子花費10萬元（約10.7萬港元）裝修該個約387呎的單位，進門後就成了溫馨的家模樣。（微博影片截圖）

影片引起網民熱議，不少人認為業主一個女生居住在爛尾樓內多有不便，也難以於晚間發現潛藏危險，並指她「大膽」，「沒有物業、保安、保潔，有人入室盜竊沒人管，電梯被困沒人管，太危險了！」、「說實話，很不安全，尤其都發到網上了，很不安全，永遠不要低估人性」、「膽子真大，不害怕嗎，一棟樓就一家人」。

不過，有網民就認為業主不是大膽，而是為勢所逼的苦中作樂，並批評開發商，「這不是膽子大，自己買的房子又還貸又不能住，還得在外租房子。很多人被逼的沒辦法了，至少這爛尾樓是自己的家」、「我們樂於看到堅強的人苦中作樂，我們也希望看到造成這個『苦』的責任方被依法追責」、「萬惡的開發商」。

（綜合）