怒！港媽迪士尼玩機動遊戲　內地女臉部屢挨近　外套沾粉底怒公審

去主題樂園本來求開心，不料卻玩到「一肚氣」！日前有港媽攜同2名小孩到迪士尼，但到某機動遊戲排隊時卻遇疑似內地女子不斷挨近，對方過程中更將臉部貼於其背後，以致臉上化妝品沾污她的黑色外套。港媽事後向對方反映情況，卻沒有獲得道歉，深感不滿只好發文抱怨。雖有人同情樓主遭遇，不過更多人忍不住爆笑，更稱「你搞錯，呢啲係批盪甩灰」、「唔係印咗個人樣上去已經算好好」；帖文亦引來其他網民分享遇到無禮旅客經歷。



有港媽帶小童到迪士尼，排隊時遇內地女子不斷挨近，臉部化妝品更沾污其黑色外套。（示意圖，資料圖片）

「第一次玩Ride玩到想爆粗」該港媽在facebook群組「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」嬲爆發文，指入園當天她帶同2個孩子，本來很期待坐Frozen船仔（即魔雪奇幻之旅），並排隊將近1小時。港媽指排隊時後面有1名內地女子跟着她們上船，對方登船後就不斷挨近，樓主忍不住便開聲，提示她不要再靠近，對方才有所收斂。

樓主的黑色外套遭對方臉上化妝品粉末沾污。（FB「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

不料準備到達其中一個俯衝刺激位置時，對方再次迫近，樓主形容「點知一衝落去嗰嘢，佢直頭匿喺我後面」。她當時感覺對方臉部已緊貼其背部，加上對方有化妝且「勁厚粉」，故心想「X街啦！」。下船時樓主請女兒幫忙查看背脊，便看到如照片所示，黑色外套上明顯被印上白色粉末的化妝品。

樓主之後查看坐船途中被拍的相片，看到自己「面如死灰」，該名女子卻只顧尋找自己的照片。樓主忍無可忍，便向對方指出照片，亦告知外套被對方化妝品弄污，可惜該女子沉醉看照片，完全沒有道歉，深深不忿的她只好透過公審洩憤。

樓主公審內地女子不斷挨近，臉部更緊貼其背部。（FB「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」圖片）

不少網民同情樓主遭遇，「齋睇字都覺得污糟」、「返去要好好消毒同洗衫」、「咁嘅船仔都要驚到匿喺人後面，叫佢玩Winnie the Pooh隻船仔啦」、「我會忍唔住一嘢推開佢，禮貌係留畀值得的人」、「畀我橫掂都係，成個向後壓」；有人笑稱「印上去嗰啲粉底仲多過我平時成塊面用嘅總和」、「你攪錯，呢啲係批盪甩灰」、「唔係印咗個人樣上去已經算好好」。

有人留言則分享遇其他無禮旅客經歷，「我上次玩Space mountain，俾個內地男人扯頭髮」、「我星期六去，有內地合家臨上小火車時狂推我，我不斷大叫唔好推唔好再推，但佢哋零反應」、「睇巡遊有個內地女人叫我借開，話我遮住佢小朋友令佢睇唔到，大佬大家都係真金白銀畀錢入園 ，有咩可能你睇唔到就要我讓開個位畀你睇，如果好聲好氣叫我借開小小想令小朋友睇到都無咁嬲，一開口就叫我讓開，真係非常令人討厭」。

樓主事後再補充，排隊時該女子曾想拍照，剛好天花板位置被一位高佻男士擋住，對方居然要求該男士踎低，眼見男士無反應，她竟然走上前拍拍別人，再次讓人踎低，樓主當時目瞪口呆。該男士同行女友人反擊：「梗係唔得啦！戇居！」樓主表示「我簡直想拍手歡呼」，又揶揄「真係世界將佢包圍」。

（FB「我真係好鍾意迪士尼資訊分享群」）