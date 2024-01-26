係愛呀！人妻再婚卻與前夫同居10年　背後心酸原因感動百萬網民

美國有名人妻與丈夫結婚2年後，丈夫遇上車禍導致腦部受傷，失去自理能力須坐輪椅，人妻選擇離婚但擔起照顧對方的責任，成為「前夫」的監護人，即使再婚依舊對前夫不離不棄，更獲現任丈夫支持一起照顧對方，3人及子女已同居長達10年。人妻早前在社交平台公開這段感人經歷，引來430萬點擊率，感動萬千網民。



克莉斯與現任丈夫在2015年結婚，事隔近10年，已生下2名孩子，一家五口與前夫布蘭登相處融洽。（網上圖片）

綜合外媒報道，39歲的克莉斯（Kris Armstrong）與前夫布蘭登（Brandon Smith）自15歲結識，2人拍拖至21歲結婚。可是幸福婚姻只維持了2年。婚後2年某天，布蘭登駕車時被貨車追撞，重傷入院昏迷了2個月，清醒後因腦部嚴重受損，終身要坐輪椅，且溝通困難及失去自理能力，日常生活須由他人協助照顧。

克莉斯對布蘭登不離不棄，事隔2年後她想再組家庭，因此名義上與布蘭登離婚，但2人仍住在一起。其後克莉斯認識新男友詹姆士（James），於是向對方告知自己的特殊情況，同時表明不會離棄「前夫」。詹姆士不但沒有退縮，反而願意與克莉斯一起照顧布蘭登，因為詹姆士認為此事證實克莉斯是一個好心地的女子，詹姆士協助照顧布蘭登的起居，例如換衣服及餵食等，令克莉絲十分感動。

克莉斯亦提到，離婚後她爭取成為布蘭登的法定監護人，當初法官曾問她要是再遇到新對象，照顧布蘭登的情況會否改變時，她堅定地回答：「不會改變」，因而成功成為監護人。

詹姆士本身亦是1名單親爸爸，克莉斯與他在2015年結婚，事隔近10年，2人已生下2名孩子，一家五口與布蘭登相處融洽，「這個家充滿愛!」，早前克莉斯將自身經歷上傳至抖音，引來430萬點擊率，讓許多網民覺得非常感動。