感動！患癌員工欲辭職　老闆開出停職留薪　霸氣稱：養到你好為止

好老闆真是可遇不可求！有打工仔分享有同事不幸患癌，為了應付治療無奈只能向公司提出請辭，不過老闆拒絕對方辭職，更主動允許他「停職留薪」，希望能減輕對方負擔，更霸氣表示「我養到你好返為止！」。同事治療期間，老闆和其他員工商討，希望對方康復後可以擔任更輕鬆的職位，毋須每日上班。雖然事後同事不幸離世，但老闆決定給予對方家人恩恤金，惟家屬感激他在同事治療期間一直無條件「出糧」，所以婉拒收取。樓主感恩，有幸曾遇到這位富有人情味的老闆，「總算係無憾啦」，同時大讚老闆「真心唔話得」。



有打工仔分享曾有同事確診患癌，並向公司提出請辭，卻被老闆拒絕。（GettyImage／示意圖）

「呢種無名英雄先值得佩服！」，有打工仔在facebook專頁「辦公室日報」投稿，分享其公司老闆的善舉。事緣2021年，公司有位同事突然申請放長假，由於大家不是同一部門，所以最初只以為對方外遊。不過後來發現「唔對路」，因為對方請假長達1個月，而公事上又有需要溝通，其部門上司不得已才告知實情。原來該同事被診斷患癌，本來只是申請10天假，後來病情惡化，唯有延長休假，之後更需要辭職以應付治療。

眾人得知真相都很震驚，因為對方在公司工作多年，平日為人和藹可親，工作上亦配合得不錯，加上他很年輕，年約30多歲，大家都很難接受。同事們擔心對方身體狀況，紛紛傳送短訊慰問對方。相隔一段時間，有新同事入職並處理對方原本負責工作，大家以為公司接受其辭職。不過該部門上司爆料，辭職電郵的確已寄出，可是老闆卻拒絕對方辭職。

老闆准許該員工停職留薪，霸氣表示「我養到你好返為止！」。（《愛的迫降》劇照）

原來當時老闆和這位上司一起致電予患癌同事，更主動提出願意停職留薪。樓主驚訝表示，「做咗咁多年人，停薪留職就聽得多，停職留薪真係第一次聽」，老闆希望對方可以專心養病，更霸氣稱「我養到你好返為止！」。該上司稱，當時在旁都「聽到呆咗」，因為根本沒有人會知道他何時康復，或許又要面對長久治療，甚至康復還會再復發，認為老闆是「型」，但亦質疑「會唔會太衝動呢？」。

老闆私下向該上司表示，那名同事已經替他工作很長時間，故希望能在金錢上支援對方，但考慮到對方有買保險，所以選擇繼續支付薪金，讓他可以無後顧之憂。樓主不敢評論做法是否合適，但老闆心意和出發點的確令他們動容，認為「有時至親亦未必做得到」，何況這只是在職場，若老闆要循正規途徑追究，大可要求他賠償一個月代通知金。

樓主後來和其他員工分批探望該同事，可惜其身體虛弱，但他仍向眾人表示，倘若工作上有問題可以找他。老闆同時「牙齒當金使」，對方治療期間一直支付薪金，偶爾閒談時更商討對方康復後，可以給他擔任更輕鬆的職位，毋須每日上班，再協調工作如何配合，故大讚老闆「真心唔話得」。

樓主感慨，就如離世的同事只是普通打工仔，卻有幸遇到好老闆，認為命運很難預計，只能活在當下。（《未生》劇照）

惟至2023年11月，對方不幸離世，同事幫忙處理帛金事宜，老闆亦已和對方家人聯絡，將會額外給予恩恤金，但聽聞同事家屬拒收，因為他們知道老闆在這段時間一直無條件「出糧」，認為已經足夠。樓主感慨，就如離世的同事只是普通打工仔，卻有幸遇到好老闆，認為命運很難預計，只能活在當下。他表示，不敢說會因為此事而永遠不離職，畢竟不同階段會有不同想法，但有幸曾遇到這位富有人情味的老闆，「總算係無憾啦」。

（FB「辦公室日報」）